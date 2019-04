Herausragende Förderung für Weismain

Die zugesagte Bundesförderung im Rahmen der Städtebauförderung entspricht rund 5,3 Millionen Euro. Dies ist wohl die höchste Summe, die jemals im Landkreis Lichtenfels gegeben wurde. Von den auf knapp sechs Millionen Euro geschätzten Gesamtkosten wird die Kommune selbst demnach nur einen Eigenanteil von zehn Prozent - 590 000 Euro - tragen müssen. Der übliche Fördersatz von zwei Dritteln wurde noch erhöht, weil das Jurastädtchen hoch verschuldet ist. Bei einer Haushaltsnotlage, die hier bescheinigt wurde, finanziert der Bund dann 90 Prozent. Das Weismainer Rathaus wurde nach entsprechender Bewerbung durch die Stadt von einer Expertenjury in den Reigen der "Nationalen Projekte des Städtebaus" aufgenommen. Im Rahmen der längst fälligen Generalsanierung soll es zu einem Bürger- und Kulturhaus erweitert werden. Bürgermeister Udo Dauer (CSU) und Emmi Zeulner (MdB/CSU) informierten am Freitagmittag die Öffentlichkeit. Die Bundestagsabgeordnete ist eines der Parlamentsmitglieder, die dem entscheidenden Gremium angehören, das dem Bundesbauministerium angegliedert ist. Sie hatte sich für die Auswahl Weismains stark gemacht. "Auch im ländlichen Raum liegen solche Schätze", die es verdient hätten, zu einem Leuchtturmprojekt zu werden, betonte sie bei der Bekanntgabe. Erinnert wurde daran, dass die wohlhabende Händler-Familie Neydecker, für die das Gebäude 1543 errichtet wurde, Verbindungen in Adelskreise sowie nach Rom pflegte. 1651 erwarb Mauritius Knauer, Abt von Kloster Langheim und ein großer Sohn Weismains, das Haus. Er ist als Verfasser des Hunderjährigen Kalenders weithin bekannt. Seit 1765 dient das markante Gebäude mit den zwei Obergeschossen und vier Dachböden als Rathaus. Das Rathaus sei schon jetzt sehr stark ins kulturelle Leben der Stadt eingebunden, betonte Bürgermeister Dauer, vor allem der Keller werde für Veranstaltungen genutzt. Dieser Stellenwert soll mit dem Projekt noch gesteigert und am Marktplatz 19 der Mittelpunkt des städtischen, kulturellen und touristischen Lebens geschaffen werden. Einhergehen wird dies mit der Schaffung eines barrierefreien Zugangs durch einen Aufzug sowie unter Berücksichtigung von Vorgaben des Denkmalschutzes und des Brandschutzes.