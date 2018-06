Handke und Schug sind die Majestäten

Lob vom Bürgermeister



Das Michelauer Schützenfest ging am Montag mit der feierlichen Königsproklamation zu Ende. Neuer Schützenkönig ist Udo Handke, der sich mit einem 127,6 Teiler (ein Millimeter neben der Scheibenmitte) die Königswürde sicherte. Oberschützenmeister Fritz Turnwald kommentierte: "Der Schützenkönig ist eine echte Überraschung". Er nehme zwar an den Vereinsschießen teil, helfe im Ausschank und wenn er gebracht wird, sei er zur Stelle. Seine Schichtarbeit lasse aber ein regelmäßiges Training nicht zu.Oberschützenmeister Turnwald selbst belegte den zweiten Platz und ist damit erster Ritter. Der dreimalige Schützenkönig führt die Michelauer Schützen seit 30 Jahren. Als zweiter Ritter präsentierte sich Oliver Negwer. Er wurde 2000 Schützenkaiser und 2015 Schützenkönig.Als Königin regiert Christina Schug (385,4) die Michelauer Schützendamen. Sie stamme aus einer Schützenfamilie, in der schon der Großvater und der Vater Schützenkönige waren, so der Oberschützenmeister. Erste Ritterin wurde Renate Turnwald, die gerade ihre Königskette ablegte. Seit 1993 sei sie stets sehr erfolgreich beim Königsschießen als Ritterin, Jagd- und Damenkönigin, bemerkte der Oberschützenmeister. Sehr erfolgreich sei auch Brunhilde Reichelt bei Gau- und Bezirksmeisterschaften. Sie wurde zweite Ritterin.Die Proklamation hatte sehr feierlich mit dem Einzug der Königshäuser begonnen. Mit langsamen Schritten defilierten die gekrönten Häupter unter dem Beifall der Zuschauer zum Festzelt, wo sie ihre Ketten ablegten. Bürgermeister Helmut Fischer bedankte sich bei der Schützengesellschaft für die Durchführung des Schützenfestes. "Sie halten die Tradition aufrecht und ich hoffe, dass die Schützenfeste weiterhin das gesellige und sportliche Leben in Michelau bereichern", unterstrich das Gemeindeoberhaupt. Alleinunterhalter Peter Hofmann machte Stimmungsmusik bis es dunkel wurde, während auf der Schützenwiese die Schausteller aus Hof die Buden auf große Lkws beluden.