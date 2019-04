"Halleluja" mit dem Gashebel

Das Streben nach Freiheit und Gemeinschaft und die Freude am Leben - dieses Feeling eint die Fahrer von Motorrädern. Damit dieses Glück auch lange Erfüllung findet, treffen sich viele von ihnen zu Beginn der Motorradsaison, um ihre Fahrzeuge segnen zu lassen.

Am Palmsonntag fanden knapp 100 Biker den Weg zum Wanderparkplatz, um bei zehn Grad über Null unter freiem Himmel Gottes Segen für ihre Fahrten von Pfarrer Helmuth Bautz und Gemeindereferenten Matthias Beck zu bitten. Ein Blick auf die Nummernschilder machte dabei deutlich, dass hier nicht nur der Landkreis Lichtenfels vertreten war, sondern auch Teilnehmer aus ganz Ober- und Mittelfranken.

"Eigentlich ist es ja scho a dolle Sach'. Zum zehnten Mal treffen sich die Motorradverrückten und ihre Freunde hier in Stublang. Und immer wenn Menschen zurück in die Vergangenheit denken, dann werden sie ein Stück weit wehmütig. Früher war's im Frühjahr scho warm, und fast immer hat beim Motorradgottesdienst die Sunna gschinah", so Pfarrer Bautz zu Beginn. Doch wenn man sich in diesem Jahr so umsah, so sah man viele Biker, die sich an den beheizten Stehtischen aufwärmten.

Neben Christi Himmelfahrt ist der Palmsonntag mit seinen Jubelrufen ein geradezu motorradfreundliches Hochfest im Kirchenjahr, deshalb forderte Pfarrer Bautz die Biker auf, zu ihren Motorrädern zu gehen und PS-reich in das "Halleluja" mit der rechten Hand am Gashebel einzustimmen. Kurz darauf war die Musik aus den "Zylinderorgeln" unüberhörbar.

Gemeindereferent Matthias Beck erklärte in seiner Predigt, wie wichtig die Luft im Leben jedes einzelnen sei. "Was wären wir mobile Menschen ohne die Luft in den Reifen? Ohne Luft geht nichts und fährt nichts. Nicht nur im Reifen, sondern auch im Leben. Im Leben ist das wie auf dem Motorrad. Setzen Sie sich auf ihr Motorrad. Denken Sie an die unsichtbare Luft, ohne die nichts ginge. Und nehmen sie den mit aufs Motorrad und in ihr Leben, der unsichtbar und doch da ist. Ohne den nichts geht", so der Gemeindereferent zum Schluss.

Die Kollekte ging in diesem Jahr an den Hospizverein Lichtenfels. Katja Enders vermittelte kurz einen Einblick in ihre Arbeit. Es gibt momentan 29 ausgebildete Hospizhelfer und Helferinnen, die Betroffene betreuen. Am Ende des Gottesdienstes, noch bevor das letzte Lied verklungen war, segneten Pfarrer Bautz und Gemeindereferent Beck die in Reih und Glied stehenden Maschinen und ihrer Fahrer.

Im Anschluss spielte die Kulmbacher Motorradfahrer Kultband "BRAAZZZ". Dann stiegen etliche wieder auf ihre Maschinen und fuhren der neuen Saison entgegen, während andere noch etwas zusammensaßen und sich an den beheizten Stehtischen aufwärmten.