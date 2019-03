Grünes Licht für ein "Mühlencafé" in Serkendorf

Die Historie der "Serkendorfer Klostermühle" reicht Jahrhunderte zurück. Seit den 1950ern gibt es in dem beschaulichen Stadtteil eine Bäckerei. Nun möchte der Inhaber ein Mühlencafé errichten. Mit dem einstimmig positiven Votum des Bauausschusses - der persönlich betroffene Stadtrat Stefan Dinkel war von der Abstimmung ausgeschlossen - ist das per Bauantrag eingereichte Vorhaben nun einen wichtigen Schritt weitergekommen.

Stefan Dinkel, der in Serkendorf die Mühlenhofbäckerei betreibt, gedenkt dort ein Café in modernem Kleid und in der Formensprache einer historischen Scheune zu errichten. Wie Stadtbaumeister Andreas Ender hierzu weiter erläuterte, wurde der dem Stadtrat bereits vorgelegte und von diesem in der Februar-Sitzung seinerseits abgesegnete Vorentwurf nun noch um eine Hackschnitzelheizung erweitert. Außerdem, so ließ Ender weiter wissen, sei im Zuge der Errichtung des geplantes Cafés neben der denkmalgeschützten Mühle auch eine Empore mit zusätzlichen Sitzplätzen vorgesehen.

Stellplätze seien ausreichend vorhaben, es könnten problemlos auch noch weitere geschaffen werden, ergänzte der die Sitzung leitende Bürgermeister Jürgen Kohmann.

Walter Mackert (CSU) sprach den dem Vorhaben auch innewohnenden touristischen Gedanken an und meinte dazu: "Wenn das (wie von Bürgermeister Kohmann zuvor angesprochen, Anm. d. Red.) mit dem Amt für ländliche Entwicklung und mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt wird, spricht da überhaupt nichts dagegen." Dieser positive Tenor spiegelte sich dann auch im zustimmenden Votum des Gremiums wider.

Ausgleichsfläche in Uetzing

Vier Grundstücksparzellen beinhaltet das Baugebiet "An der Unterzettlitzer Straße" in Bad Staffelstein. Im Dezember 2018 hatte der Stadtrat hierzu bereits seine Zustimmung signalisiert und die Bauverwaltung beauftragt, einen auslegungsfähigen Satzungsentwurf zu erstellen. Letzteres ist nun geschehen. Als Basis für das weitere Verfahren befürwortete der Bauausschuss den ersten Entwurf, der zur Umsetzung zweckmäßige beziehungsweise notwendige Regelungen beinhaltet.

Naturschutzrechtliche Vorgaben erfordern zum Beispiel die Schaffung einer Ausgleichsfläche. Zum einen, erklärte Bauamtsleiter Michael Hess, sollen auf dem Areal selbst großkronige Bäume gepflanzt werden. Die aber nichtsdestotrotz verpflichtende Ausgleichsfläche werde laut Hess in der Gemarkung Uetzing realisiert, und zwar mit Obstbäumen und Saatgut. Weitere Festlegungen hinsichtlich von Bodendenkmälern oder der Wasserversorgung berücksichtigt der Entwurf ebenfalls.

Den Straßengrund für die wohl notwendige Erweiterung der Sudetenstraße habe sich die Stadt bereits gesichert. Darauf wies der Bürgermeister hin. Der beschlossene Entwurf wird nun für einen Monat ausgelegt, um Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit zu Stellungnahmen zu geben. Bauamtsleiter Hess prognostiziert, dass - "wenn alles glattläuft" - in der Mai-Sitzung der Satzungsbeschluss gefasst werden könne.

Ersten Bauantrag befürwortet

Bei der Sitzung wurde auch schon der erste Bauantrag für dieses Areal behandelt. So möchte der Bauwerber in dreigeschossiger Bauweise - in im Prinzip gleicher Machart steht übrigens bereits ein Baukomplex in der nahen Dr.-Hümmer-Straße - acht Wohneinheiten mit zehn Garagen und sechs Stellplätzen schaffen. Das Gremium stimmte dem Vorhaben zu.

Tekturplan gebilligt

Was den Bauantrag über den Neubau eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kommbühl" in Bad Staffelstein anbelangt, stand wegen einer notwendig gewordenen Änderung des Standorts der inkludierten Doppelgarage eine Tektur auf der Tagesordnung. Das Gremium sah keine Gründe, dieser die Zustimmung zu verweigern.

Als Nachbarkommune wird die Stadt Bad Staffelstein am Bebauungsplan Verfahren "Solarpark Scheßlitz" bei Würgau beteiligt. Die Belange der Kommune werden durch das Vorhaben aber nicht berührt, es ergeht nach formalem Beschluss eine entsprechende Mitteilung an die Stadt Scheßlitz.