Großer Feuerwehreinsatz in Oberfranken

Bundesstraße gesperrt

Großbrand in Oberfranken: Am Dienstagnachmittag (17. September 2019) ist es zu einem Vollbrand im oberfränkischen Lichtenfels gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge steht dabei ein Nebengebäude im Stadtteil Trieb in Flammen (Stand: 16.55 Uhr).

Feuerwehreinsatz in Trieb: B173 vollgesperrt

Die B173 wurde in diesem Bereich vollgesperrt. Laut der Polizei sind keine Menschen in Gefahr. Allerdings bitten die Beamten die Bevölkerung sämtliche Türen und Fenster geschlossenzuhalten, da es zu starker Rauchentwicklung kommt. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

In Oberfranken hat sich am Montag ein weiterer Großbrand ereignet. Ein Sägewerk stand in Flammen. Der Schaden liegt im Millionenbereich.