Weismain 27.04.2020

Görauer Anger: Der Archäologe und das steinerne Meer

Am Görauer Anger wird gerade eine frühzeitliche Höhensiedlung archäologisch erforscht, die bis zu 4000 Jahre alt sein könnte. Wegen der Abstandsregeln der Coronakrise dürfen Studierende nicht an der Grabung teilnehmen. Also machte sich Grabungsleiter Timo Seregély allein ans Werk.