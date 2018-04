Gerhard Pülz neuer Stadtbaumeister in Lichtenfels

Der 44-jährige gebürtige Lichtenfelser hat Bauingenieurwesen und Bauinformatik in Coburg und Weimar studiert und übernimmt ab dem 1. September die Leitung des Stadtbauamtes und tritt damit die Nachfolge von Jürgen Grassinger an. Erfahrung in der Bauamtsleitung bringt Gerhard Pülz mit, da er bereits seit 2006 als Kreisbaumeister des Landratsamtes Main Spessart in Karlstadt tätig ist. Darüber hinaus kennt Gerhard Pülz Lichtenfels sehr gut, vertritt er doch seine Heimatstadt seit über 25 Jahren in touristischer Hinsicht als Stadtführer. red