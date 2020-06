Georg Will vertritt die Arnsteiner

Bereits bei der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtratsgremiums in Weismain hatte der neue Bürgermeister der Jurastadt, Michael Zapf, verlauten lassen, dass er das Amt der Ortssprecher wieder stärken wolle. Dies bedeute, dass Stadtteile, die am 18. Januar 1952 selbstständig waren, die Möglichkeit besäßen, einen Ortssprecher zu wählen. Dieses Recht liege in der Eigenverantwortung des jeweiligen Stadtteils. Spreche sich ein Drittel der Wahlberechtigten für die Wahl aus, dann könne ein Ortssprecher gewählt werden.

Nun war es in Arnstein so weit. Nachdem sich genügend Bürger, nämlich 66, dafür ausgesprochen hatten, freute sich Bürgermeister Michael Zapf darüber dass zu der nötigen Wahl 38 stimmberechtigte Arnsteiner Bürger gekommen waren.

Ortssprecher haben das Recht, beratend an den Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse teilzunehmen - vorausgesetzt, es werden Angelegenheiten behandelt, die den jeweiligen Stadt- oder Ortsteil betreffen, für den der Ortssprecher gewählt ist.

Bürgermeister Zapf kündigte jedoch an, er werde sich dafür einsetzen, dass die Ortssprecher zu jeder Stadtratssitzung eingeladen werden. Es handele sich um ein verantwortungsvolles Amt, das der Weitergabe von Informationen aus dem Stadtrat in die Ortschaften und somit der Transparenz der Stadtratsarbeit diene und damit sehr wertvoll sein könne. Umgekehrt könne der Ortssprecher Probleme vor Ort im Weismainer Stadtrat besser darstellen.

Vorgeschlagen wurde für dieses Amt Georg Will. Dieser wurde mit 37 Stimmen bei einer Stimme für Lisa Schmidt in geheimer Wahl zum Ortssprecher gewählt. Bürgermeister Michael Zapf gratulierte dem neu gewählten Ortssprecher und wünschte sich eine gute, fruchtbare Zusammenarbeit.

Sorgen und Nöte vorgetragen

Im Anschluss daran konnten die Anwesenden wie in einer kleinen Bürgerversammlung dem neuen Bürgermeister ihre Sorgen und Nöte vortragen.

Dazu meldete sich zunächst Andreas Lang zu Wort, der sich für die geleisteten Arbeiten im und am Friedhof in Arnstein bei der Stadt Weismain bedankte. Besonders das Streichen und das Neueindecken der Aussegnungshalle sei dabei sehr wichtig gewesen. Nötig wäre noch eine Verbesserung der Zugangstreppe, da bei dieser Unfallgefahr bestehe. Kritisch zu sehen sei auch die Umzäunung, die verrostet sei und kaum mehr Halt biete.

Klaus Schmidt regte an, eine Hundetoilette einzurichten. Er erklärte sich dazu bereit, wenn sich die Stadt im Gegenzug darum kümmere, eine solche zu finanzieren, damit die Kosten den Nutzen nicht übersteigen. Da sich wegen des SC Jura Arnstein, der ortsansässigen Gastronomie und der kommenden Kletterer viele Gäste in Arnstein aufhielten, würde dies dann ein wesentlich besseres Bild abgeben.

Genauer geprüft wird auch, wie es mit den Campern am Sportplatz weitergeht. "Wir wollen niemanden vertreiben", erklärte der SC-Vorsitzende Johannes Ruß, "besonders wenn kein Spielbetrieb ist. Aber für Unrat und Abfall muss eine Lösung gefunden werden."

Die Arnsteiner sprachen auch eine nötige Verbesserung der Parkmöglichkeiten im Kleinziegenfelder Tal an. Von den Bürgern wurde gefordert, mit Tempo 30 oder einem Geschwindigkeitsanzeiger eine Beruhigung des Verkehrs, besonders im Bereich Kirche und Kindergarten, zu ermöglichen. Auch würde die Anbringung eines Verkehrsspiegels an der extremen Kurve dort sehr helfen.

Jagdvorsteher Friedrich Knorr bat darum, die Schäden, die durch das Herausrücken gefällter oder umgestürzter Bäume auf Wegen und Fuhren entstanden sind, zu beheben. Außerdem wurde darum gebeten, die Beleuchtung Arnsteins mit weiteren Ortslampen zu verbessern. Angeregt wurde auch, dem alten Trafohäuschen und dem Milchhäuschen mit einem Anstrich eine schönere Optik zu geben.

"Viele Pflichtaufgaben"

Bürgermeister Zapf erklärte, dass alles, was vorgetragen wurde, auf dem Prüfstand komme. Sicherlich sei nicht alles umzusetzen. Es müsse gespart werden, wo es nur möglich ist, denn es gebe viele Pflichtaufgaben, die zuerst abgearbeitet werden müssten. Mit dem Bürgermeister von Wattendorf, Thomas Betz, habe er schon Kontakt aufgenommen und über weitere Zusammenarbeit beim gemeinsamen Arnsteiner Kindergarten gesprochen.

Michael Zapf stellte in Aussicht, dass es am 29. Oktober eine Versammlung der Vereinsvorsitzenden im Stadtgebiet geben werde, um Proble zu beseitigen. Ihm sei wichtig, die Bürgerschaft dabei einzubinden.