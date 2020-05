Geldnoten gefälscht, Haftstrafe kassiert

Kreativ, aber sehr unprofessionell fälschte im vergangenen Jahr ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Lichtenfels vier 500 Euro-Geldscheine. Eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten kassierte der Ex-Häftling am Mittwoch dafür vom Kronacher Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Claudia Weilmünster.

Die Blüten waren damals nur aus Zufall nicht in den Zahlungsverkehr geraten. Die Strafe fiel für den Angeklagten deshalb so hoch aus, da dieser bereits etliche Jahre im Gefängnis wegen anderer Straftaten abgesessen hatte und zum Tatzeitpunkt unter zweifacher Bewährung stand.

Fälschungen für die Originale

Im Frühjahr 2019 war der 29-Jährige nach einer Therapie in einer Entzugsklinik wieder in Freiheit entlassen worden. In die Wohnung seiner Lebensgefährtin eingezogen, hatte dieser beobachtet, dass diese mehrere 500 Euro-Scheine in einer Geldkassette deponierte. Klammheimlich besorgte er sich den Schlüssel, scannte einen der Scheine in einen Tintenstrahldrucker ein und kopierte diesen achtfach. Im Gegenzug entwendete er acht Originalscheine und ersetzte diese durch die Fälschungen. Bemerkt hat es die gleichaltrige Frau erst, als sie das Geld später aus der Kassette herausnahm. Sie erstattete Anzeige wegen Diebstahls gegen unbekannt. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ihr Partner, der Angeklagte, der Täter gewesen war.

Eine fast bemitleidenswerte Geschichte über sein bislang verpfuschtes Leben mit andauernden Abstürzen präsentierte der Angeklagte im Gerichtssaal. Seine Freundin habe er einst drei Monate vor dem Absitzen einer alten Straftat kennengelernt und sei nach anschließender Therapie bei ihr eingezogen, erklärte er. Nach der Entlassung aus der Klinik habe man ihm mitgeteilt, dass er eine Bewährungsstrafe doch noch absitzen müsse.

Damals hatte er mit seiner Freundin bereits einen Urlaub gebucht, sei finanziell aber nicht in der Lage gewesen, seinen Anteil dafür zu zahlen. Eine Justizvollzugsanstalt habe ihm sein Gehalt für seine Tätigkeit während der Haft nicht bezahlt, Hartz IV habe man ihm verwehrt, nannte er als Grund. Seine Fälschungen entschuldigte er: "Ich wusste nicht, woher ich das Geld nehmen soll." Dann habe er die Geldkassette der Lebensgefährtin entdeckt. Die Taten seien jedoch im Alkoholrausch passiert. Damals habe er wieder begonnen, massiv zu trinken. "Da habe ich alle meine Hemmungen verloren." Das Originalgeld habe er auf sein Konto eingezahlt, dies aber auch für Ausgaben im gemeinsamen Haushalt verwendet.

Verschiedene Abhängigkeiten

Der Angeklagte zählte eine beeindruckend große Anzahl von Abhängigkeiten auf, nicht nur von Alkohol, sondern auch von Rausch- und Schmerzmitteln, gepaart mit psychischen und körperlichen Erkrankungen. Er bat: "Ohne neue Therapie komme ich aus diesen Problemen nicht mehr raus."

Von extremen Zuständen des 29-Jährigen berichtete die Ex-Lebensgefährtin nicht. Der habe zwar hin und wieder mal Alkohol getrunken, aber nicht auffällig. Er habe auch nie mit ihr über Geldprobleme gesprochen. "Er hat immer gesagt, er braucht keines."

"Zur Anzeige kam es durch die Geschädigte", bestätigte ein Kriminalbeamter. Als Sachbearbeiter für Falschgeld habe er die Blüten gleich erkannt. Bei einem Schein sei die Tinte verwischt gewesen. Im Dunklen wäre die Fälschung einem Laien möglicherweise gar nicht aufgefallen.

Gutachten: voll schuldfähig

Ein Gutachter konnte keine verminderte Schuldfähigkeit beim Angeklagten für die Tat feststellen, deshalb sei auch keine erneute Therapie notwendig. Der 29-Jährige leide zwar unter einer gewissen Persönlichkeitsstörung, diese habe aber nichts mit der aktuellen Straftat zu tun.

Eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten wollte Staatsanwalt Michael Koch, eine mildere Verteidiger Albrecht von Imhoff.

Positiv wertete Richterin Claudia Weilmünster das Geständnis des Angeklagten und dass das Falschgeld sehr dilettantisch hergestellt worden war, negativ jedoch das lange Vorstrafenregister. Der Angeklagte entschuldigte sich bei seiner Ex-Lebensgefährtin im Gerichtssaal unter Tränen. "Es tut mir leid, ich werde versuchen, alles wiedergutzumachen."