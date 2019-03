Gegen sexuelle Gewalt bereits in der Grundschule vorbeugen

Prävention ist in vielen Bereichen ein wichtiges Thema, mit dem man so früh wie möglich versucht, zu arbeiten. Bereits im Kindesalter versucht man diese gegen Gewalt und Verbrechen zu schützen. Die sexuelle Gewalt rückt dabei immer mehr in den Fokus.

"Im Grundschulalter sind die Kinder besonders gefährdet, Opfer von sexueller Gewalt zu werden", sagt Claudia Ortloff von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern im Landkreis Lichtenfels.

Theater für Grundschüler

Um sie dagegen zu schützen, gibt es seit 18 Jahren das Theaterstück "Mrs. Murr und ihre Katzen". Die Dritt- und Viertklässler bekommen auf spielerische Weise aufgezeigt, was sexuelle Gewalt bedeutet und wie sie sich dagegen wehren können.

Mrs. Murr und ihre Katzen bekommen Besuch von Freundin Molli und deren Kater Fred. Dieser setzt das Kätzchen Paulinchen unter Druck und bewegt es dazu, ihm den Bauch zu kraulen. Paulinchen sagt zwar nein und ekelt sich vor dieser Handlung, aber das Kätzchen traut sich nicht, etwas dagegen zu unternehmen und sich jemandem anzuvertrauen. Erst nach einiger Zeit spricht Paulinchen mit ihrem Kuscheltier und ihrer Schwester darüber und kann so aus der Situation ausbrechen.

Eineinhalb Jahre hat es gedauert, das Stück zu schreiben, welches extra für die Grundschulen konzipiert wurde. Im jährlichen Wechsel finden die Aufführungen in den Schulen des Landkreises oder der Stadt Lichtenfels statt. Sieben Aufführungen gab es dieses Jahr in den Schulen in Bad Staffelstein, Altenkunstadt, Weismain und Redwitz.

"Es ist ein bewährtes Konzept, solche Themen in einem Theaterstück zu veranschaulichen. Wichtiger als das Stück ist aber die Nachbereitung", beschreibt Claudia Ortloff.

Bei der Nachbereitung werde besonders auf die Unterschiede von guten und schlechten Geheimnissen, die Bedeutung des Nein-Sagens und auf das Hilfeholen eingegangen. Die Kinder müssten lernen, deutlich zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen. So wie Paulinchen im Stück, das nicht so ganz gelungen sei, erklärt Claudia Ortloff die Nachbereitung.

In zwei Schulstunden werde von Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle, der Sozialen Beratungsstelle und des Landratsamtes mit den Kindern erarbeitet, was sie aus der Geschichte mit dem Paulinchen gelernt haben. Es werden thematische Lieder zum Neinsagen gesungen und Vertrauenskärtchen geschrieben. Auf diesen sollen die Kinder vermerken, wem sie sich anvertrauen wollen, falls sie einmal in eine solche Situation geraten sollten.

"Statistisch gesehen befindet sich in jeder Klasse mindestens ein Kind, das von sexueller Gewalt betroffen ist", sagt Claudia Ortloff. Es werde oftmals verdrängt, dass so etwas überall passiere und nicht nur weit weg.

"Die Kinder sollen lernen, Stärke zu zeigen. Stärke, um Nein zu sagen und wenn sie etwas nicht möchten. Denn durch Angst nähert sich der Täter", sagt Claudia Ortloff.

"Die Schwierigkeit bei der sexuellen Gewalt ist, dass die Täter meist aus dem näheren Umfeld kommen", sagt Organisatorin Marianne Morchel vom Arbeitskreis Keine sexuelle Gewalt. "Die Kinder haben in der Regel Vertrauen zum Täter."

Dadurch entsteht auch die Angst, dass man ihnen nicht glauben würde und sie den Täter nicht verraten dürften, damit er nicht zur Verantwortung gezogen wird. "In solchen Situationen muss man den Kindern vertrauen schenken und ihnen zuhören. Sie müssen verstehen, dass sie nicht schuld sind", sagt Claudia Ortloff.