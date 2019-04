Gags am laufenden Band

Eine Sternstunde der Comedy erlebten die Besucher am Samstagabend im Michelauer Gemeindezentrum. Und dies lag nicht nur an dem herausragenden Können der Protagonisten, sondern auch an einem Publikum, das wesentlichen Anteil an der begeisternden Darbietung hatte. Für Lizzy Aumeier, die Hauptperson des Abends, mag das Ganze an "Versteckte Kamera" erinnert haben. "Eigentlich müsste ich heut' Eintritt zahlen", bekannte sie freimütig.

Unterstützung vom Ehemann

Wo hat man das schon erlebt, dass das Publikum zu Ehren der Künstler aus voller Brust "So ein Tag, so wunderschön wie heute" anstimmte? Alles passte an diesem Abend wie die berühmte Faust aufs Auge. Und dabei wäre der Auftritt in der Korbmachergemeinde um ein Haar an der hartnäckigen Erkältung von Lizzy Aumeier gescheitert. Doch tapfer kämpfte und schnäuzte sie sich durch das Zweistundenprogramm.

Unterstützt wurde sie dabei von ihrem Ehemanns Andreas Stock und der Ausnahmegeigerin Svetlana Klimova. Mit untrüglichem weiblichen Instinkt suchte und fand Lizzy Aumeier ihre Gegen- und Mitspieler im Publikum. Da war allen voran Leopold, der technische Zeichner, der sich längst im Ruhestand befindet, ebenso wie der ehemalige Krankenpfleger Erich, "der Mann fürs Alter", der auch schon mal probehalber an Lizzys Busen fassen durfte.

Immerhin kennen sich beide von früher, vom Sandkastenspielen in der gemeinsamen Heimat Oberpfalz, auch wenn Lizzy sich nicht mehr an irgendwelche Details erinnern kann. Und da ist auch die junge Frau, die auf der Bühne ihr Tribal-Tattoo vorzeigen darf.

Locker und unverkrampft geht Lizzy mit ihrem Aussehen um. Zu ihrem Bedauern leben wir in einer Zeit, in der der BMI wichtiger ist als der IQ. Deshalb genießt sie auch ihre buddhistische Diät, auch wenn die erst im nächsten Leben wirkt. Immerhin hat sie privat vorgesorgt für die Rente - mit 15 Kilo.

Ältere Frau und jüngerer Liebhaber, das würde auch Lizzy Aumeier gefallen. Doch ihr Auserwählter wollte nichts Festes. "Und da wären ihre Oberschenkel doch genau das Richtige."

Svetlana Klimova an der Geige

Kurz - die "Ulknudel" haute einen Gag nach dem anderen raus, was dem begeisterten Publikum keine Zeit zum Luftholen ließ. Aber da ist ja auch noch die ehemalige Stipendiatin des Bayerischen Rundfunks, die am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg mit sehr gutem Erfolg Kontrabass studiert hat.

Mit Svetlana Klimova, der ehemalige Konzertmeisterin der Moskauer Symphoniker an der Geige, liefert sie sich einen musikalischen Zweikampf, der es in sich hat. Allein bei Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" legt Svetlana mit einem Geigen-Furioso los, das Lizzy entgeistert fragen ließ, was denn das gewesen sei - "Ein Tornado über Oberfranken!"

"Was kommt denn da auf uns zu?" "Wer regiert uns eigentlich?", mit dieser Frage zieht Lizzy über Lobbyisten aus der Industrie und Politiker her. Alexander Dobrindt, Horst Seehofer, Alice Weidel die AfD-Fraktionschefin, bekommen ihr Fett weg. "Kasperle for president" singt das Publikum begeistert als Refrain während Lizzys Ehemann Andreas Stock als Politprofi der verschiedenen Parteien "Blablabla" verkündet.

Auch die Tatortsendungen im Fernsehen leiden unter angeschlagenen Charakteren. Entweder sind die Kommissare posttraumatisch gestört oder sie haben Probleme, weil sie saufen, oder sie haben eine Laktose-Intoleranz. Warum gibt es keinen Kommissar, der fit ist, der sich sein Power-Müsli reingeschmissen hat und sich auf die nächste Leiche freut?

Als weibliche Leiche

Als Kontrastprogramm begibt sich Lizzy in die Rolle einer weiblichen Leiche, die von ihrem Kindheitsfreund Erich, dem "Kommissar" aufgefunden und untersucht wird. Die Leichenschau ("Wo hab ich denn noch Pulsadern", will Lizzy mit Blick auf ihre Oberschenkel wissen) bestätigt den Exitus. Da ist nichts mehr zu machen.

Inzwischen hat Rentner Leopold Probleme mit seinen Füßen bekommen und muss seinen Schuh ausziehen. Denn wenn man älter wird, häufen sich eben die Wehwehchen. Das weiß auch Robert in der ersten Reihe mit seinem ägyptischen Äußeren, denn er hört schlecht.

Macht nichts, schließlich gibt's ja "Tinder" die App für Partnersuche auch für Ältere. Da lernen auch die Jungen wie die 17-jährige Chemielaborantin aus der fünften Reihe was fürs Alter.

Ein langanhaltender Applaus, Standing Ovations, rhythmisches Klatschen verabschiedeten die drei Künstler, die mit "So ein Tag, so wunderschöne wie heute" auf die Heimreises geschickt werden.