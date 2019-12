Für Kinder im Libanon sammeln

Zur Weihnachtszeit gehören sie einfach dazu: Rund 10 000 Sternsinger werden auch 2020 in der ersten Januarwoche wieder im gesamten Erzbistum Bamberg unterwegs sein, den Segen in jedes Haus bringen und Spenden für Kinder in Not sammeln.

In diesem Jahr machen sie dabei besonders auf die Situation von Kindern im Libanon aufmerksam. Erzbischof Ludwig Schick wird die Aktion 2020 am Montag, 30. Dezember, in Lichtenfels eröffnen.

Das von Krieg geprägte Leben der Kinder im Beispielland Libanon wird Thema bei der Diözesanen Eröffnung der Sternsingeraktion sein. Neben einer Einführung in das Thema für die Sternsinger beim Auftakt ab 13 Uhr in der Kirche Heilige Familie werden die Kinder und Jugendlichen bei verschiedenen Workshops unter anderem aus selbst gefalteten Papierkranichen ein großes Mobile für den Frieden bauen.

Prozession durch Innenstadt

Bei der anschließenden Prozession mit Erzbischof Ludwig Schick und Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster durch die Lichtenfelser Innenstadt werden sie gegen 15 Uhr auch das Lichtenfelser Rathaus besuchen und dort den Segen an die Rathaustür schreiben: Christus mansionem benedicat — Christus segne dieses Haus.

Von dort geht es zur Stadtpfarrkirche am Marktplatz. Nach einem Abschlussgottesdienst klingt der Tag bei der gemeinsamen Agape aus — mit Kinderpunsch und Schoko-Brötchen. Die Diözesane Eröffnung organisiert auch in diesem Jahr wieder der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gemeinsam mit dem Referat Weltkirche und dem Jugendamt der Erzdiözese. "Für die Sternsingerinnen und Sternsinger ist es immer ein großes Erlebnis, zu sehen, dass es so viele von ihnen gibt, und sie können spüren, dass sie gemeinsam viel erreichen können", sagt BDKJ-Diözesanvorsitzende Eva Fischer.

1,2 Millionen Flüchtlinge

Im Libanon leben unterschiedliche Religionen, Konfessionen und Kulturen zusammen. Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges im Nachbarland Syrien sind rund 1,2 Millionen Menschen von dort nach Libanon geflohen. Die Flüchtlinge machen ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Das Kindermissionswerk unterstützt Projekte in den Flüchtlingslagern, die auch das friedliche Miteinander fördern.

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 74 400 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 61. Aktion zum Jahresbeginn 2019 haben die Mädchen und Jungen aus 10 226 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 50,2 Millionen Euro gesammelt.red