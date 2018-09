Fröhlich feiern mit den Flechtern

Angenehme Temperaturen machten am Freitagabend Lust aufs Feiern im Freien. Nachdem die Wolken dem Blau am Himmel mehr Raum gegeben hatten, verlieh die Abendsonne dem Podium am Markplatz ein Leuchten: Es war ein Korbmarkt-Auftakt, wie er sein soll. Das Lob des Bürgermeisters an alle Mitwirkenden, Organisatoren und Helfer war wirklich verdient. Die Stadt präsentierte sich in einer fröhlichen, gastfreundlichen Atmosphäre und rückte gleich zu Beginn diejenigen in den Mittelpunkt, die das Herzstück des Korbmarktes bilden. Über 80 Flechthandwerker aus zwölf europäischen Nationen sind zu diesem Wochenende nach Lichtenfels gekommen. Eine begeisternde Vertreterin hatten sie in der bayerischen Landesinnungsmeisterin Nina-Regina Nötzelmann. Sie erinnerte daran, dass ihr Handwerk in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen wurde. Dank des Einsatzes der Bundesinnung klopfe man an die Tür, um diese Anerkennung auch international zu bekommen. "Die Zeit des Flechtens ist noch lange nicht vorbei", machte Nötzelmann ihren Handwerkskollegen Mut.

Als Symbol für jenes Urhandwerk und seine immer wieder neuen Kreationen darf der "Flechtknoten" aus Plexiglas verstanden werden, den Bürgermeister Hügerich (SPD) dann Ministerin Melanie Huml (CSU) überreichte. Sie war anstelle des Bayerischen Ministerpräsidenten zum Korbmarkt gekommen, der die Schirmherrschaft übernommen, aber am Donnerstag abgesagt hatte.

Bei dieser Vertretungsanfrage habe sie nicht gezögert, betonte Huml, und merkte schmunzelnd an, das Kunstwerk werde sie behalten, die Urkunde an den Schirmherrn weitergeben - das wäre eine schöne Lösung. In ihrer Ansprache unterstrich auch sie die Bedeutung des Handwerks. Ihre Devise: Traditionen bewahren, gleichzeitig modern und weltoffen sein. Seit ihrer eigenen Schirmherrschaft im Jahr 2010 sei der Korbmarkt noch etwas internationaler geworden, fand Huml.

Ob es an der Einladung eines prominenten Vertreters aus der Politik lag oder an den guten Vorbereitungen in Verbindung mit dem günstigen Wetter: Die Rechnung der Verantwortlichen, den Auftaktabend aufzuwerten, scheint aufgegangen zu sein. Der Marktplatz hatte sich rasch gefüllt, es herrschte heitere Stimmung. Mit von der Partie waren auch mehrere frühere Korbstadtköniginnen.

Am späteren Abend wurde noch die Ausstellung des Flechtkünstlers Tim Johnson im Stadtschloss eröffnet - einer von zahlreichen sehenswerten Programmpunkten an diesem Korbmarkt-Wochenende.