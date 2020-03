Frieß behält ihr Amt

Für Christine Frieß (CSU) war es ein erfolgreiches Wochenende, denn es stand nicht nur die Stichwahl ins Haus. In den vergangenen Tagen hatte sie beruflich Kontakt zu einem Corona-Infizierten und musste sich einem Abstrich unterziehen. Am Samstagabend bekam sie das Ergebnis: Der Test fiel negativ aus. Und einen Tag später dann der Sieg in der Stichwahl: "Ich freue mich sehr über das Ergebnis." Das sei das Wichtigste an diesem Abend. Eine Wahlanalyse, warum das Ergebnis doch recht knapp ausgefallen war, werde aber noch folgen.

Susanne Bock von Wülfingen feierte ihr Ergebnis von 48 Prozent wie einen Sieg: "Ich bin als Neuling in der Politik angetreten, ich konnte eigentlich nicht verlieren. Ich bin sehr zufrieden." Sie freue sich auf die Arbeit als Stadt- und Kreisrätin. Die Bürger, die im ersten Wahlgang noch für Sebastian Callens (Grüne) gestimmt hätten, hätten nun doch eher die CSU gewählt, vermutet sie.