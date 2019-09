Fridays for Future auch in "Borkuscht"

Nicht nur die Spitzenpolitiker beschäftigen sich derzeit mit dem Klimawandel, er wird auch in einer breiten Öffentlichkeit ernstgenommen. So gestern in der Schuhstadt, wo das abgewandelte Motto "Borkuscht for Future" lautete.

Wie in über 500 Städten und Gemeinden in der gesamten Bundesrepublik formierten sich in Burgkunstadt die 300 Demonstranten an der "Liebesinsel" und zogen von hier aus zum Marktplatz. Auf vielen Schildern waren die Anliegen der Demonstrationsteilnehmer zu lesen: "Zukunft für unsere Kinder" "Großeltern fürs Klima", "Auch in Borkuscht ist der Klimaschutz möglich", "Es ist noch unser Planet".

Trommelwirbel und Trillerpfeifen

Trommelwirbel und Trillerpfeifen begleiteten dabei den Marsch zur Kundgebung auf dem Markplatz. Hier ergriffen mehrere Organisatoren das Wort. Ulrike Dinglreiter verdeutlichte, dass es so nicht weitergehen könne und Klimaschutzpolitik letztlich auch eine Politik für die Zukunft und damit die Kinder sei. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Burgkunstadt und im Landkreis Lichtenfels könne dafür etwas getan werden. Unter dem Beifall der Anwesenden sagte sie, dass dafür nicht wieder bis zu Wahlen gewartet werden sollte.

Dass es noch Hoffnung gebe, verdeutlichten die Ausführungen von Bernd Weickert, der darauf verwies, dass dahinschmelzende Polargebiete, steigende Meerwasserspiegel, anhaltende Trockenheit und die Luftverschmutzung mit dem Klimawandel einhergingen. Es gebe Klimaziele, die sich mit kleinen Schritten erreichen ließen.