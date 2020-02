Fotografische Liebeserklärung an den Staffelberg

2000 Mal ist Ernst Paul Wagner nach eigenen Angaben den Staffelberg hochgewandert, immer eine analoge Kleinbildkamera im Gepäck. Von 1974 bis 1991 entstanden schöne Aufnahmen, welche viele Facetten zeigen und im Frühling natürlich eine andere Stimmungsfarbe aufweisen als im Herbst oder Winter.

"Auf dem Staffelberg - jahres- und tageszeitliche Impressionen" lautet der Titel des auf dieser Basis nun entstandenen Bildbandes, den der 87-Jährige gemeinsam mit Zweitem Bürgermeister Hans Josef Stich und Stadtarchivarin Adelheid Waschka im Rathaus vorstellte.

Bilder von 1974 bis 1991

Das Gipfelkreuz mit Regenbogen als Hintergrund, die Adelgundiskapelle mit Ährenfeld und natürlich die blendende Aussicht vom Hochplateau aus - Eindrücke wie diese hielt Ernst Paul Wagner in der Zeit von 1974 bis 1991 mit der Kamera fest. Knapp hundert daraus entstandene Dias sind in dem Bildband zu sehen.

"Da geht einem schon das Herz auf beim Betrachten der Bilder", meint auch Stadtarchivarin Adelheid Waschka beim ersten Durchblättern. Und auch Stich dankte seitens der Stadt Bad Staffelstein Wagner für die Arbeit und lobte das "wirklich hervorragend gelungene und wunderschöne Werk". Bei so manchem Foto fällt übrigens auf, dass dessen Entstehung noch in die Zeit vor dem Bau der Autobahn fällt. Aber auch in anderer Hinsicht wohnt einigen Aufnahmen historischer Wert bei. So zeigt ein Foto den Thermen-Vater Heiner Kohles 1983 auf dem Staffelberg und im Schlusskapitel des Bandes finden sich Aufnahmen von den 1974 gestarteten archäologischen Grabungen unter der Leitung von Björn-Uwe Abels.

Der Berg ruft ihn immer wieder

Doch jedes der Fotos, selbst eine Aufnahme im Novembernebel des Jahres 1982, hat seinen Reiz, zeugt von der Anziehungskraft, die der Staffelberg bis heute ausübt. Und das ging auch Wagner nicht anders, als er während seiner Tätigkeit als Leiter der Staffelsteiner Milchwerke oft die Wanderschuhe schnürte. "Einmal, nachdem ich beruflich in München zu tun hatte, bin ich nach meiner Rückkehr um 8 Uhr abends noch hinaufgegangen", erinnert er sich. Der rüstige Senior lächelt und seine Augen leuchten, wenn er an all die Erlebnisse, Eindrücke und Begegnungen zurückdenkt. Nun lässt er ein Stück weit daran teilhaben mit diesem vom Sonneberger Verlagshaus Louis Hofmann gedruckten und in der Bad Staffelsteiner Schriftenreihe als Band 29 erscheinenden Bildband.

Zauber und Schönheit des Berges und das Gefühl von Freiheit und Entschleunigung, wenn man den Gipfel erreicht hat - dies alles drückt sich auch aus in den Eintragungen der 23 "Fremdenbücher" zwischen 1881 und 1939, die in der Staffelbergklause für Besucher auslagen. Diese wertete Wagner nach seiner Pensionierung 1991 akribisch aus. Etliche Bilder in dem nun vorliegenden Band sind begleitet von ausgewählten Eintragungen besagter Fremdenbücher, des Weiteren von Versen bekannter Dichter wie Hermann Hesse, Friedrich Rückert und - im Zusammenhang mit dem Staffelberg selbstredend - auch Victor von Scheffel.

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, der Stimmungsvielfalt, welche aus Wagners Aufnahmen spricht, gerecht zu werden. Am besten sichert man sich selbst eines der 1000 Exemplare der ersten Auflage. Erhältlich ist der Bildband in Bad Staffelstein bei Buch und Papier Geis, beim Kur- und Tourismus-Service sowie im Stadtmuseum. "Beim Abstieg habe ich jedes Mal ein Gefühl der Ausgeglichenheit gespürt", erinnert sich Ernst Paul Wagner. Wenn man ihn so reden hört, möchte man am liebsten alles stehen und liegen lassen und loswandern, hinauf zum Staffelberg. Und dann können wir auch den Seelenschmerz nachvollziehen, den ein namentlich nicht genannter Student fühlte. 1893 schrieb dieser ins Gästebuch der Eremitenklause: "Leb' wohl du lieber Staffelberg, wo ich so gern gewesen, wo ich im Buche der Natur konnt' Gottes Allmacht lesen. Das Scheiden fällt mir gar so hart, ich kann nicht jubilieren. Nach Ratisbona (Regensburg, Anm. d. Red.) geht die Fahrt und dort heißt es - studieren."