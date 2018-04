Flechten lernen in der Korbstadt

Z

Jetzt dauerhaft im Stadtschloss



Flechten kann im Grunde jeder. Mit diesem Satz beginnt die Deutsche Korbstadt eine Einladung. Sie steht am Anfang des Programmheftchens, das alle sechs Monate neu aufgelegt wird und Flechtkurse unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade beinhaltet. Seit etwa zwei Jahren bietet die Stadt das ganze Jahr hindurch solche Workshops unter Leitung erfahrener Flechter an. Zirka 100 Kurse haben schon stattgefunden, von speziellen zum Korbmarkt abgesehen. Gezählt wurden rund 500 Teilnehmer, manche sind "Wiederholungstäter", manche blutige Anfänger, andere echte Talente, die in kleinen Gruppen ihren flechterischen Horizont erweitern möchten.Der Zuspruch gibt den Initiatoren im Rathaus Recht, die mit dem Angebot nicht zuletzt auch eine touristische Attraktion etablieren wollten. "Anfangs waren es viele Einheimische. Aber der Anteil überregionaler Teilnehmer nimmt zu", stellt Steffen Hofmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, fest. Es würden kaum Kurse wegen zu geringer Anmeldezahlen ausfallen. Der größte Teil der Buchungen erfolgt über die Website www.flechtworkshops.de , auf der alle Lehrgänge präsentiert werden. Und da professionelle Flechter in der Regel gut vernetzt sind, konnte man schon 15 Amerikaner als Teilnehmer und eine Kursleiterin aus Neuseeland begrüßen. Letztere, Rita Baker, wird heuer im Juni wieder nach Lichtenfels kommen. Ihre Spezialität ist die Flechttechnik der Maori, der Ureinwohner Neuseelands. Manfred Rauh von Verein ZEF kümmert sich darum, die jeweiligen Experten als Kursleiter zu gewinnen.entrumuropäischerlechtkultur, Lichtenfels - der Name verpflichtet. Der Name Korbstadt auch. Deshalb soll in Lichtenfels eine Möglichkeit geboten werden, die "Faszination Flechten" selbst zu erfahren. Das Feedback ist durchweg positiv, wie Steffen Hofmann betont. Jeder Teilnehmer erhält einen Fragebogen, anhand dessen sozusagen eine Qualitätskontrolle erfolgt.Gut kommen bei allen Beteiligten auch die Räume an. Seit einem halben Jahr finden sämtliche Kurse im "Weinkeller" des Stadtschlosses statt - ein Schritt zu dessen Belebung. Die Kursleiter können sich ganz dem Zeigen und Erklären widmen, für Anmeldung, Abrechnung und Verpflegung sind andere da. Eine Weiterempfehlungsquote von, so Hofmann, aktuell 100 Prozent erfreut das Team. Ausgeruht auf dem Geschafften wird nicht: "Wir beginnen jetzt bereits mit der Planung für die Kurse im Wintersemester."