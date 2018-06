Feuerwehr Bad Staffelstein im Dauereinsatz: Scheune brennt in Pferdsfeld ab

Feuerwehrmann bei Löscheinsatz verletzt





Vier Einsätze in sechs Stunden für die Feuerwehr Bad Staffelstein



Am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr rückten mehrere Einsatzkräfte zu einem Scheunenbrand bei Pferdsfeld, Gemeinde Ebensfeld (Kreis Lichtenfels), aus. Ein Großaufgebot an Feuerwehren, Polizei und Rettungswagen sammelte sich in der Ortschaft, die schmalen Straßen wurden zunehmend von den Fahrzeugen blockiert. Ein Teil der Einsatzkräfte konnte über die Flurwege zur Brandstelle fahren.Dort versuchten sie, die Scheune, in der sich Heuballen befanden, zu löschen, bevor das Feuer auf diese und auf trockene Sträucher im direkten Umfeld übergriff. Der Brand konnte trotz schnellem Reagieren der Feuerwehr nicht mehr rechtzeitig gelöscht werden - das Dach und die Balken stürzten schließlich ein.Bei den Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt zur Brandursache, die bislang noch nicht fest steht. Die Kriminalpolizei Coburg sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf die Brandursache geben können oder Wahrnehmungen gemacht haben. Die Kripo nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.Darüber hinaus weist die Polizei Oberfranken auf die erhöhte Brandgefahr auf Feldern hinsichtlich der aktuell heißen Wetterlage hin. In Wiesen abgestellte Fahrzeuge können durch heiße Abgasanlagen genauso Brände verursachen wie achtlos weggeworfene Zigarettenkippen.Für die Bad Staffelsteiner Feuerwehr war das bereits der vierte Einsatz innerhalb von sechs Stunden. Zuvor löschten sie einen Pkw-Brand auf der A73, Anschlussstelle Kurzzentrum, leisteten erste Hilfe nach einem Fahrradsturz am Staffelberg und retteten eine Person mittels einer Drehleiter in Bad Staffelstein.Auch im Nachbarlandkreis brannte am Mittwoch eine Scheune, nämlich bei Memmelsdorf im Kreis Bamberg. Zum Artikel: Bild der Verwüstung: Scheune und Oldtimer in Memmelsdorf abgebrannt