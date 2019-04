Festliche und sommerliche Töne

Ein wunderbares, abwechslungsreiches Konzert veranstaltete die Blaskapelle Schwürbitz für die zahlreichen Blasmusikfreunde, die sich am Ostersonntag wieder in der Konzerthalle versammelten. Ganze drei Zugaben waren nötig, um die begeisterten Gäste am Ende des gelungenen Abends nach Hause entlassen zu können. Doch vom Anfang her.

Viele Gäste kamen schon um 18 Uhr, um sich bei einem kleinen Imbiss, guten Getränken und einem regen Austausch einzustimmen. Pünktlich um 19.30 Uhr marschierten dann die vielen Musikerinnen und Musiker der Reihe nach ein und mit einem gebührenden Abstand folgte auch Dirigent Michael Stettner unter dem Beifall der gespannten Zuhörer. Unvermittelt hörten diese "Fanfare und Flourishes", einem festlichen und anspruchsvollen Eröffnungsstück von James Curnow.

Nick Birkner sagte professionell und originell den Konzertmarsch "Carmen" aus der gleichnamigen Oper an und bei den bekannten Melodien war das Publikum gleich zu Beginn schon angeregt dabei. Vor dem nächsten Stück galt Gruß und Dank Alois Dechant aus Weismain, der die Kapelle im Sommer wieder nach Trebgast eingeladen und auch sonst immer ein offenes Ohr für die Schwürbitzer hat. In seinem Grußwort zollte erster Bürgermeister Helmut Fischer der Kapelle "höchsten Respekt". Er freute sich über 32 Jahre Osterkonzert und die reibungslose Übergabe von Vorsitz und Dirigentenstab, denn dass mit Dirigent Michael Stettner ein Vollblutmusiker vor den Kollegen steht, war sofort ersichtlich. Helmut Fischer freute sich über die Qualität der Schwürbitzer und des Kreisorchesters, von dem auch einige Musiker anwesend waren. "Wir leben Blasmusik", hieß das nächste Musikstück. Angela Motschenbacher zeigte den "Jahreskreis" der Musiker auf und fragte, ob das bei soviel Terminen und Einsatz nicht ein treffender Titel wäre. Dem konnte man nur zustimmen.

Man wähnte sich bei so manchem Stück im sommerlichen Biergarten und freute sich schon auf die Termine, welche die Blaskapelle auch in diesem Jahr wieder absolvieren wird. Auch bei "Mountain Wind" war einem nach Sommer, zumal Sven und Jürgen Fleischmann auf der großen Leinwand mit Bildern vom Staffelberg die Stimmung noch untermalten. Anschließend durfte die Pressluftabteilung, bestehend aus den Posaunen der Kapelle, gespielt von Peter Lutter, Harald Müller und Thomas Ament glänzen. Beim Stück "Wetterleuchten" konnten sie zeigen, was sie an "Druckluft" hervorbringen.

Nachruf auf Alfred Witzgall

Das nächste Stück "Böhmischer Traum" war Alfred Witzgall gewidmet. Mit einem ehrenden Nachruf erklärte der Vorsitzende, dass sich der langjährige Musiker, Vorsitzende und Osterkonzertmoderator dieses Stück einst an seinem Grab gewünscht habe. Am 5. März starb Alfred Witzgall und nun legte die Blaskapelle, ihm zu ehren, sein "Lieblingsstück" noch einmal auf.

Mit "All of me" gab Johannes Hennemann sprichwörtlich "Alles von ihm", wurde von seiner Tochter Ina angesagt und wischte sich nach seinem großartigen Solostück oftmals den Schweiß von der Stirn, zufrieden darüber, dass es fast hundertprozentig geklappt hat.

Mit einer Einladung sich "zurückzulehnen, die Augen zu schließen und zu träumen" verabschiedete Tamara Stettner die Zuschauer mit der Ansage von "Lead me home" in die Pause. Wenn man treuer Besucher der Osterkonzerte Schwürbitz ist, weiß man, dass die Kapelle versucht, das Programm im zweiten Teil noch zu steigern und auch in diesem Jahr ist dies den Akteuren hörenswert gelungen. Mit "Birdland", wieder umrahmt von stimmungsvollen Bildern, startete man den zweiten Teil im "Big-Band-Stil" und es gelang sofort, die Besucher stimmungsvoll "mitzunehmen". Die beiden Solisten Aaron Heil (Saxofon) und Nick Birkner (Trompete) glänzten. Auch die großen Hits von Cat Stevens begeisterten. Hier tat sich vor allem die "Rhythmusgruppe", bestehend aus kombiniertem Schlagzeug, großer Konzerttrommel, Trommel und weiteren Schlaginstrumenten, nach vorne. Gespielt werden diese Instrumente von Horst Sünkel, Hannes Heid und Stefan Freitag.

Bei "Shallow", einem ganz aktuellen Hit, glänzte ein neuer Sänger auf der Bühne. Dirigent Michael Stettner gab sein Debüt am Gesangsmikrofon, zusammen mit Daniela Spörlein begeisterten die beiden die Fans.

Hildegard Knefs rote Rosen

Weiter ging es durch das stimmungsvolle Programm mit den ganz großen Hits der Beatles und mit dem Allzeithit von Hildegard Knef "Für mich soll's rote Rosen regnen". Wunderbar gesungen von Daniela Spörlein, kam dieser Knef-Song prima an. Doch damit nicht genug. Bei "Abba on Brodway" steigerte sich die Kapelle noch einmal und man konnte kaum glauben, dass der Abend schon wieder vorbei sein sollte.

Deshalb waren die eingangs erwähnten drei Zugaben nötig und mit dem "Marsch di Medici" stellte die Blaskapelle Schwürbitz ihre Wandlungsfähigkeit erneut unter Beweis. Vorsitzender Oswald Kremer hatte noch eine lange Dankesliste abzuarbeiten, ist doch bei so einem Event jede helfende Hand wichtig.

"Aber dich gibt's nur einmal für mich", passenderweise untermalt mit Schwürbitzer Bildern auf der Leinwand, sang Oswald Kremer und Manuela Söllner zur "satten" Musik. Das Publikum entließ die Musiker aber immer noch nicht. Deshalb durften Daniela Spörlein und Michael Stettner mit "Shallow" noch einmal an das Mikrofon. Es war ein wundervoller Abend und nicht nur die Musiker feierten ihr gelungenes Konzert. Auch zahlreiche Gäste verweilten noch bei so manchem Gläschen Wein oder Bier und freuten sich, wieder ein schönes Gesamtkunstwerk erlebt zu haben.

Zu Beginn hatte erster Vorsitzender Oswald Kremer die Gäste begrüßt und das Gefühl beschrieben, auf dieser Bühne stehen zu dürfen und die vielen Blasmusikfans in der Halle zu sehen. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass zahlreiche Ehrenmitglieder der Blaskapelle gekommen waren. Auch Ehrenvorsitzender Oswald Bauer und Ehrengeschäftsführer Alois Thiem waren unter den Gästen.

Alle drei Bürgermeister von Michelau, Helmut Fischer, Dirk Rosenbauer, Jürgen Spitzenberger, zahlreiche Gemeinderäte und Pfarrer Wolfgang Scherbel sowie Pfarrer Matthias Hain waren gekommen. Der Dank des Vorsitzenden galt gleich zu Beginn den namentlich erwähnten Sponsoren, die dazu beitrügen, dass so ein Konzert überhaupt angeboten werden kann. Unter den Gästen waren auch treue Fans aus Duderstadt bei Göttingen und Mannheim. Regina Marr als "langjähriger Helferin" galt ein Gruß.