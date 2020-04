Das Leben steht still. Im Staffelsteiner Land, einer Urlaubsregion, herrscht Leere in Hotels und Gasthöfen sowie auf dem Campingplatz. Wie gehen die Hoteliers, Gastwirte und Brauer mit dieser Situation um?Das Bildungszentrum der Hanns-Seidel-Stiftung in Kloster Banz ist zu normalen Zeiten eine sta...