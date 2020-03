Fenster zum Lichtenfelser "Wohnzimmer"

Unter verschiedenen Namen ist er bekannt: Oberer Torturm, Kronacher Tor-turm, Pfeifer- und Pfeufferturm oder Wartturm. Er prägt seit Jahrhunderten das Lichtenfelser Stadtbild. Nun ist die Sanierung des Stadtturmes abgeschlossen und der Turm für Besucher wieder zugänglich.

Zehn Jahre geschlossen

Der Turm wurde 2010 aus Sicherheitsgründen für die Öffentlichkeit geschlossen. 2019 hat der Stadtrat die brandschutztechnische Ertüchtigung und Sanierung des Turmes be-schlossen. Dazu wurde ein Brandschutzkonzept erstellt und entsprechende Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen betrugen rund 200 000 Euro. Die Ertüchtigung des Oberen Stadttorturmes wurde im Programm "Aktive Zentren" mit Mitteln des Bundes und des Freistaats Bayern gefördert.

Der Turm wird den Besuchern neben einem fantastischen Ausblick über die Stadt zukünftig auch Ausstellungen bieten: Ab Mai werden die Sammlung der Fossilien des Jura - eine be-eindruckende Sammlung von Waldemar Backert, die über viele Jahrzehnte hinweg mit großer Sachkenntnis zusammengetragen wurde - sowie die Ausstellung "Stadtsanierung - Die Stadt Lichtenfels im Wandel" zu bestaunen sein.

Ab Mai wird die Tourist-Information außerdem eine neue Führung unter dem Titel "Türme der Stadt" anbieten. Bei einer spannenden Führung durch Lichtenfels können die Teilnehmer dabei die Geschichte der Lichtenfelser Türme erleben und im Anschluss den Oberen Stadttorturm besichtigen.

Erstmals können Besucher den Turm bereits am Samstag, 14., und Sonntag, 15. März, von 10 bis 17 Uhr während des verkaufsoffenen Sonntags besichtigen. An diesen Tagen ist der Eintritt in den Turm frei. Da aus Brandschutzgründen nur eine begrenzte Besucheranzahl den Turm gleichzeitig besichtigen kann, kann es zu Wartezeiten kommen. Ab Mai ist der Turm mit seinen Ausstellungen dann regelmäßig geöffnet.red