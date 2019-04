Faszinierendes Konzert mit Anne Sofie von Otter in der Basilika Vierzehnheiligen

Lieder und Orgelmusik von Bach bis Bernstein erklangen zum Auftakt der Festivals "Lied & Lyrik" in Vierzehnheiligen.

Die Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter gastierte gemeinsam mit Bengt Forsberg (Orgel) und Fabian Fredriksson (E-Gitarre), begleitet von Mitgliedern der Bamberger Symphoniker. Leonard Bernsteins "A Simple Song" lieferte das Motto für das Eröffungskonzert, das zahlreiche / ...... Zuhörer anlockte.

Die schwedische Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Generation. Ihre Karriere ist geprägt von einem bemerkenswert breit gefächerten Repertoire, das vielfältige Opernrollen ebenso umfasst wie Liedprogramme.

Auch in Coburg ist sie nachhaltig in Erinnerung durch ihr Gastspiel im Rahmen von "Lied & Lyrik" im Landestheater. Das Programm "Terezin" mit Musik aus dem Konzentrationslager Theresienstadt wurde zudem im Nachgang zu diesem Auftritt als DVD-Aufnahme produziert.