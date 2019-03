Er zieht alle Register für die JU Kunstadt-Jura

An der Orgel ist Niklas Stadelmann in seinem Element. Als ehrenamtlicher Organist in den katholischen Pfarreien Alten- und Burgkunstadt entlockt er ihr majestätische Töne. Seit Montagabend gibt der 24-Jährige auch bei der Jungen Union (JU) Kunstadt-Jura den Ton an. Bei der Jahreshauptversammlung im Hotel "Alte Post" in Weismain wird er zum Nachfolger von Vorsitzenden Max Böhling gewählt, der aus privaten Gründen sein Amt niederlegt. Er wird als einer von drei Stellvertretern Stadelmann bei seiner Arbeit unterstützten.

Politik eine Herzensangelegenheit

Für den jungen Mann aus dem Burgkunstadter Ortsteil Theisau ist die Politik eine Herzensangelegenheit. Stadelmann fühlt sich als Teil einer politisierten Jugend. Auf die Freitagsdemos junger Menschen ("Fridays For Future") wirft er einen nuancierten Blick: "Ich freue mich, dass sie sich politisch engagieren. Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass dieser Enthusiasmus auch in differenziertes politisches Denken und in politische Beteiligung im Rahmen des Parteienspektrums überschlägt." Erst im Rahmen der Parteiarbeit lerne man wirklich, sich mit abweichenden Meinungen auseinanderzusetzen, so der Redner. Er vertritt die Ansicht, dass es für komplexe politische Probleme wie den Klimaschutz nie eine einfache Lösung gebe.

Für den gläubigen Katholiken Stadelmann sind die CSU und ihre Jugendorganisation, die JU, die politische Heimat. "Politik sollte sich am christlichen Menschenbild und der christlichen Soziallehre orientieren", meint der 24-Jährige, der in Oxford Philosophie und Theologie studiert hat.

Region attraktiver machen

Als JU-Vorsitzender möchte er gemeinsam mit der CSU daran mitwirken, die beiden Kunstädte und Weismain wieder attraktiver für junge Menschen zu machen. Eine gute digitale Infrastruktur, schnelle Verkehrsanbindungen an die großen Zentren, ein vielseitiges Angebot an Kultur- und Naturaktivitäten, die Sanierung der Ortskerne und die Ansiedlung neuer Betriebe sind allesamt Themen, die ihm am Herzen liegen. Stadelmann will die mediale Präsenz der JU verbessern, neue Mitglieder gewinnen und bei der Kommunalwahl 2020 so vielen jungen Kandidaten wie möglich zu einem Einzug in die lokalen Parlamente verhelfen. "Ich möchte die zunehmende Begeisterung junger Menschen für politische Fragestellungen in politische Verantwortung ummünzen", kündigt Stadelmann an.

Der Theisauer, der sich derzeit im Wahlkampfteam der Bad Staffelsteiner Europaabgeordneten Monika Hohlmeier (CSU) engagiert, hat sich dazu entschlossen, bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr für den Burgkunstadter Stadtrat und den Lichtenfelser Kreistag zu kandidieren.

Sorgen bereitet den Rednern bei der Jahresversammlung in Weismain die sinkenden und geringen Mitgliederzahlen bei der JU auf Orts- und Kreisebene. "Der Kreisverband hat sich in den vergangenen Jahren auf 150 Personen halbiert", stellt ernüchtert Kreisvorsitzender Holger Then fest. Immer mehr Jugendorganisationen und Parteien buhlten um die geburtenschwachen Jahrgänge, führt er als Begründung an. Auch bei der JU Kunstadt-Jura sieht es mit 22 Mitgliedern nicht gerade rosig aus. Stadelmann appelliert an alle, neue Mitglieder zu werben. "Die Junge Union liefert die CSU-Verbände der Zukunft. Wenn es keinen Nachschub für die Christsozialen mehr gibt, dann kann es passieren, dass wir bei Kommunalwahlen keine Listen mehr vollkriegen", führt er den Zuhörern den Ernst der Lage vor Augen. Manfred Hofmann, Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Burgkunstadt macht dem CSU-Nachwuchs Mut: "Mit engagierten Leuten, wie Ihr es seid, kann sich das Blatt schnell wieder ändern."

Bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr wird es laut Then wieder eine Kreistagsliste der Jungen Bürger (JB) geben. Die Anzahl der Mandate - derzeit fünf - soll ausgebaut werden. Die JU Kunstadt-Jura wird gemeinsam mit den Altenkunstadter JB beim Straßenfest in Altenkunstadt das Entenrennen durchführen, das bislang die inzwischen aufgelöste Werbegemeinschaft "Blickpunkt" durchgeführt hatte.