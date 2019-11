Elf Glocken läuten nun in der Basilika Vierzehnheiligen

Am Vorabend des Christkönigssonntages hatten sich zahlreiche Interessierte auf dem Basilikavorplatz versammelt, um bei einer "Glockenvesper" die Präsentation der Glocken zu verfolgen. Den Zuhörern war anzumerken, dass damit für sie ein Herzenswunsch in Erfüllung ging, was sich am Schluss im Applaus widerspiegelte.

Seit dem Vierzehnheiligenfest im Mai hatten die Glocken am Wallfahrtsort geschwiegen. In dieser Zeit wurden die Glockenstühle in Holzbauweise neu aufgebaut. In ihnen bereichern nun sechs weitere Glocken das Geläut. Insgesamt läuten im "fränkischen Betlehem" jetzt elf Glocken zu verschiedenen Anlässen, einzeln oder im Ensemble.

Umbau war notwendig

Nachdem vor zwölf Jahren zwei Haltebänder der großen Blasius-Glocke gerissen waren, wurde nach der Ursache geforscht und diese dann der gekröpften Aufhängung und auch dem "stählernen" Glockenstuhl zugeschrieben. Zum Erhalt der Glocken war deshalb ein Umbau notwendig. Vom Basilika-Organisten Georg Hagel kam die Anregung, in dem zu erneuernden Glockenstuhl noch Platz für kleinere Zimbel-Glocken mit vorzusehen. Bei der Auswahl dieser Glocken wurde darauf geachtet, dass sie in das Klangbild des vorhandenen Geläutes passen.

Bei der "Glockenvesper" erklangen nun die Glocken, einzeln und im Ensemble - und sie erzählten dabei von der wechselvollen Geschichte von Vierzehnheiligen. Die einzelnen Zeitabschnitte wurden mit farblichen Lichteffekten auf der Nordseite der Basilika bewegend untermalt.

Die kleinste Glocke "puer natus est" ("Ein Kind ist uns geboren") erinnerte an den 24. September 1445, als nach der Überlieferung Hermann Leicht, dem Schäfer des Klosters Langheim, auf dem Acker ein weinendes Kind erschien. Als die "Nothelferglocke" und die "Jesuskind-Glocke" gemeinsam erklangen, erinnerte man an das Kind und die 14 Nothelfer.

Im 18. Jahrhundert erfolgte schließlich der Bau der Basilika durch Balthasar Neumann im Auftrag der Zisterzienser. Daran erinnert die Benedikt- und Bernhardglocke.

Die Basilika wurde 1772 vollendet, doch keine der ursprünglichen Glocken existiert mehr. 1835 schlug der Blitz ein, die Türme und der ganze Dachstuhl brannten ab, und dabei wurden auch die Glocken zerstört.

1839 rief König Ludwig I. die Franziskaner nach Vierzehnheiligen. Daran erinnerte schließlich die "Franziskusglocke". Im Jahr 1869 wurden die beiden großen Glocken gegossen, die noch heute im Südturm läuten.

Nun erklangen die Georg- und die Blasius-Glocke vom Glockengießer Johann Paul Lotter. Hinzu gesellten sich dann die beiden Glocken von 1921 und zum Schluss die Nothelferglocke von 1950, so dass zum Schluss für einige Minuten der komplette Glockenaltbestand erklang.

Nun ging es in der Geschichte weiter, und Kirchenpfleger Richard Lurz berichtete von der Entscheidung, neue Glocken zu gießen, um die alten Glocken und die Türme zu entlasten. Basilika-Organist und Glockensachverständiger Georg Hagel berichtete über die einzelnen Schlagtöne und Gewichte aller elf Glocken. Nun konnte man die neuen Glocken nacheinander genießen, und für einige Minuten grüßten diese dann zusammen in den Gottesgarten hinein.

Als Zisterzienserkirche ist die Basilika eine Marienkirche. Das wurde auch im gemeinsam gesungenen "Gegrüßet seist du, Königin" und durch das Läuten der vier Marienglocken hörbar.