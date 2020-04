Einer im Lichtenfelser Kino liebt Corona

"Keine Zeit zu sterben." Groß prangt die Werbung für den neuen Bond-Film im Eingangsbereich der Neuen Filmbühne in Lichtenfels. Es erinnert an eine Trotzreaktion. Denn in Zeiten der Corona-Krise herrscht in den Kinosälen trotz der ungewohnten Leere kreative Aufbruchstimmung.

"Auf den neuen Bond werden die Kinobesucher wohl noch einige Zeit warten müssen." Das verrät Bernd Hidding, der als Angestellter die Neue Filmbühne Lichtenfels leitet. Er glaubt nicht, dass die Krise binnen Wochen erledigt sein wird.

"Die Auslieferung einiger Filme an die Kinos wurde durch die Verleiher vom Sommer in den Herbst verschoben." Die Verleiher wie Disney, Warner Bros. Entertainment, 20th Century Fox und Universal Studios hoffen auf bessere Zeiten in der zweiten Hälfte des Jahres. Die Neue Filmbühne wird dann mit den großen Film-Bundesstarts dabei sein.

Bis dahin ist die Situation wie für alle von der Corona-Krise betroffen Unternehmen ernst. "Aber wichtig ist, dass unsere Kinomitarbeiter und unsere Gäste heil durch diese Zeit kommen", sagt Yvonne Ralfs, die Prokuristin des Kinos.

"Wie können wir helfen?" fragten inzwischen einige der Stammgäste. "Wie kann man euch unterstützen?" Yvonne Ralfs überlegt und antwortet nachdenklich: "Bleibt bitte gesund und kommt mit Freude zurück ins Kino, wenn wir wieder geöffnet haben."

Konkret unterstützen können Kunden die Neue Filmbühne Lichtenfels vor allem durch den Online-Kauf von Gutscheinen, die natürlich später für eine Kinovorstellung der eignen Wahl eingelöst werden können.

Zusätzlich wirbt das Kino aktuell für die Aktion "Geistervorstellungen". Die Kunden kaufen dabei Karten für eine Vorführung, die gar nicht stattfindet. Solche Geistervorstellungen "laufen" auch in anderen Kinos in Deutschland. Angeboten werden diese "Geisterfilme" auf der Homepage der Lichtenfelser Filmbühne.

Spende

Dort kann man online für eine von drei Vorstellungen Tickets kaufen. Der Ticketkauf unter www.neue-filmbuehne.de ist somit eine Spende an die Neue Filmbühne. "Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, und hoffen, dass die gruselige Zeit bald zu Ende ist." Einen positiven Nebeneffekt hat die Zwangspause doch.

"Wir haben Zeit, die 100-Jahr-Feier des Kinos im nächsten Jahr jetzt schon vorzubereiten", verrät Ralfs und auch kleinere Reparaturen werden vorgezogen.An jedem Kinosessel werden dazu Saal für Saal die Polster abmontiert. "Keine große Arbeit, aber im Normalbetrieb nur schwer einzuplanen."

Auf die Frage, ob er denn das Wort Corona überhaupt noch hören kann, hat Bernd Hidding eine verblüffende Antwort: "Sehr gerne sogar. Meine Frau heißt Corona mit Vornamen."