Eine etwas andere Zeitreise

Am Kirchweihsonntag luden die "Maa- Piraten" zu einer "Zeitreise der etwas anderen Art" beim 6. Oldtimertreffen in Reundorf ein. Bei den 40 Fahrzeugen gab es wieder etliche Prachtexemplare zwischen der Maintalhalle und der Christ-König-Kirche zu bewundern. Bereits am Sonntagmorgen nach dem Kirchweihgottesdienst trafen die ersten Oldtimer ein. Nostalgiegefühle kamen am Nachmittag bei der farbenprächtigen Rundfahrt auf, als die Raritäten schnaufend, ratternd und qualmend durch die Straßen von Reundorf aufbrachen.



Porsche-Schlepper

Bei der Ankunft am Feuerwehrhaus stellte Klauß Fischer, Vorsitzender der Maa-Piraten, jedes einzelne Prachtstück den Gästen gekonnt vor. Die alten Bulldogs und Traktoren der Hersteller Deutz, IHC, Lanz, Fendt, Bautz und weitere motorisierte Vertreter einer längst vergangenen Epoche luden zu manchen Fachsimpeln ein. Das Porsche nicht nur Autos baut, konnte man am Porsche Standard 218 Baujahr 1959 mit 25 PS von Johann Schütz sehen. Der Porsche-Diesel Standard 218, auch N 218, ist die dritte Generation der Zweizylinder-Standard-Schlepperreihe der Porsche-Diesel Motorenbau GmbH in Friedrichshafen am Bodensee. Den Standard 218 gab es in vier verschiedenen Ausführungen. Er löste ab 1957 den Vorgänger Standard 208 ab. Gebaut wurden von 1957 bis 1963 insgesamt mehr als 12 000 Schlepper.



Auch liebevoll restaurierte und herausgeputzte Automobile waren zu sehen. So etwa der Renault R4 F4 mit Revolverschaltung und etwa 28 PS Leistung von Jan Haffner aus Reundorf. Der Kastenwagen von Renault wurde auch Fourgonnette genannt und über Jahre in großen Stückzahlen produziert. Die Meisten wurden als praktisches Handwerksauto eingesetzt, so wie jetzt bei Haffner. Der Blick ins spartanische Cockpit blieb am Schaltknauf hängen, der wie ein Pistolengriff aus dem Armaturenbrett ragt.



Wartburg und die deutsche Geschichte

Deutsche Geschichte wurde bei "Wartburg 353 Tourist" Baujahr 1969 von Klaus Stahl wach. "Tausche Gartenlaube, schöne ruhige Lage, gegen neuen Wartburg Tourist"-Kleinanzeigen wie diese fanden sich regelmäßig in Tageszeitungen der DDR. Wer also das Glück hatte, einen frischen Wartburg Tourist vom zuständigen IFA Vertrieb abholen zu können, konnte sich ein Tauschobjekt aussuchen", so eine Urlauberfamilie aus Thüringen. "Der Traum-Kombi aller DDR-Bürger wurde von 1968 bis 1989 produziert und hatte damals einen Neupreis von 17 700 Ost-Mark", fügte der Ehemann an. Der Zweitakt-Dreizylinder Motor von Klaus Stahl verfügte über einen Hubraum von 998 Kubikzentimeter und 50 PS mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 150 Stundenkilometer.



Gestern noch im Kreis Lippe (Nordrhein-Westfalen) und heute in Reundorf - so könnte man die Reise eines Motorrades beschreiben: "Am Samstag fuhr ich etwa 350 Kilometer in den Kreis Lippe und brachte nach guten Verhandlungen meinen Kindheitstraum mit. So einen hatte schon mein Vater", erzählte Manfred Voll aus Reundorf. Deshalb fuhr das Zweirad mit "LIP" statt LIF vor. Dabei handelt es sich um ein Zweirad DKW RT 125/2H Baujahr 1957. RT 125 ("Reichstyp",125 Kubikzentimeter Hubraum) ist die Bezeichnung eines Motorrades mit einem Einzylinder-Zweitaktmotor, das unter der Marke DKW der Auto Union ab 1939 gefertigt wurde. In Ingolstadt wurde die Produktion nach vielen Weiterentwicklungen 1957 mit der DKW RT 125/2 H eingestellt.