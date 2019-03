Ein Umzug mit vielen Botschaften

Bad Staffelstein Es ist Faschingsumzug in Bad Staffelstein und alle gehen hin - das war richtig gut, was am Samstagmittag in der Innenstadt geboten wurde. Erster Test: "Könnt ihr überhaupt unseren Schlachtruf?", rief SKK-Präsident Matthias Graß in die Menge. Klar können sie das: Es folgte ein lautstarkes "SKK - Ra Ra Ra!". Dann wird noch die La-Ola-Welle geübt - und auch das klappt zur Freude der vielen Zuschauer auf Anhieb.

Schon geht es los: Mit 26 teilnehmenden Gruppen, vom schrill aufgemotzten Motivwagen bis zu den bezaubernd anzusehenden Kindern der SSK-Garde, vielen Fußgruppen, der Prächtinger Blasmusik und toll geschmückten Wägen mit wummernden Bässen war alles abgedeckt, was rund um die Badstadt interessant und wissenswert ist.

Etwa, dass es auch am Obermain Datenklau gibt (wusste der Cyber-Clan aus Grundfeld), dass Rasselböcke bald aussterben könnten (befürchteten die Schönbrunner Sportfreunde) und das in Wiesen "ohne Schule und Feuerwehr gar nichts mehr" geht. Kiloweise wurden Süßigkeiten, Brezen und Popcorn verteilt, von den Wägen gab es "Flüssignahrung". Überraschend viele Einzelpersonen hatten auf dem Umzug ihre eigene Botschaft dabei: teils lustige Themen, wie: "Rettet die SPD!", laut Biene Willi (Dieter Leicht) genau wie Bienen eine stark gefährdete Art. Dazu gehörte auch der Versuch von "Diana, das Hü" aus Eltmann, mit selbst gehäkelten Sekt-Glas-Halter und einer Kölner Karneval erprobten Tuschmaschine den "Staffelstaanern" Kultur beizubringen. Auch einaktuelles Banner war zu sehen: Zu der geplanten Logistikhalle informierte ein junger Mann aus Grundfeld auf seinem Transparent.