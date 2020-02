Ein steinerner Adler kreist über dem Gewissen der Burgkunstadter

Einen sehr guten Besuch hatte diesmal die Bürgerversammlung zu verzeichnen. Dabei nahm der Rechenschaftsbericht der Ersten Bürgermeisterin Christine Frieß genauso viel Zeit in Anspruch wie die Behandlung der eingegangen Anträge. Am interessantesten wurde es, als der "Adler mit Schwert" an der Friedrich- Baur-Grundschule, in dessen Kranz sich früher ein Hakenkreuz befand, das jedoch später herausgemeißelt wurde, und die nach der Heimatdichterin Kuni Tremel-Eggert benannte Straße zur Sprache kamen.

Dazu war auch der Rat von Bezirksheimatpfleger Günter Dippold eingeholt worden, der mitteilte: "Man kann Unrecht nicht ungeschehen machen, indem man seine sichtbaren Spuren beseitigt." Seine Vorschläge, an der Schule und der Straßenbezeichnung der Heimatdichterin Info-Tafeln anzubringen fanden bei allen viel Zuspruch. Die Anregung Dippolds, an die Adresse der Stadt gerichtet, bei künftigen Straßenbezeichnungen auch an die jüdischen Mitbürger zu denken, fand eine sehr positive Resonanz. Bürgermeisterin Christine Frieß sicherte zu, dies aufzugreifen.

Nachdem bei den Wortmeldungen auch "Demokratie" in die Diskussion gekommen war, sah sich Fritz Jahn veranlasst, darauf hinzuweisen, dass er diese in Burgkunstadt gewahrt sehe. Beifall fand nach rund zweieinhalbstündiger Aussprache die Bemerkung von Marion Konrad, die der Bürgermeisterin Christine Frieß und allen Mitarbeitern der Stadt für die Vorbereitungen und Informationen im Namen aller Besucher der Bürgerversammlung dankte.

Es zwickt in der Städelgasse

Zuvor war von Ute Scholz die nach wie vor prekäre Situation für Fußgänger in der Städelgasse angesprochen worden. Das Tempo-30-Zonen-Schild sei ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, das Problem jedoch insgesamt nicht beseitigt. Hierauf erwiderte Bürgermeisterin Frieß, dass die Planungen für den Bereich Städel-/Fliehgasse vom beauftragten Ingenieurbüro fortgeführt werden, allerdings der Stadtrat erst dann die Umsetzung dieser Maßnahme beschließen könne, wenn auch die Zusage für entsprechende Mittel aus der Städtebauförderung vorläge, womit frühestens 2021 zu rechnen sei.

Einen ganzen Fragenkatalog listete Bernd Weickert auf, wobei er zunächst wegen der Eigenüberwachung der privaten Abwasserleitungen nachfragte und wissen wollte, wie viele Grundstückeigentümer dem inzwischen nachgekommen seien. Dies legte die Rathausverwaltung vor, verwies aber auch zugleich darauf, dass dies durch die längere Erkrankung des zuständigen Mitarbeiters im vergangenen Jahr etwas ins Stocken geraten sei, jedoch die verbleibenden Grundstückseigentümer sukzessive angeschrieben und zur Untersuchung ihrer Entwässerungsanlagen aufgefordert würden. Hinsichtlich der Eigenüberwachung der städtischen Sammelkanäle führe die Stadt ein Geoinformationssystem. Kanalinspektionen per Kamera würden seit 1991 regelmäßig durchgeführt, wobei eine weitere Verfilmung von zehn Kilometern des Kanalnetzes für 2020 im Haushalt vorgesehen ist. Insgesamt seien für die Abwasserbeseitigung der Stadt, so die Bürgermeisterin, in den vergangenen zehn Jahren rund 2,2 Millionen Euro investiert worden.

Der Verkehrsausschuss habe sich auch in mehreren Sitzungen mit dem Straßennetz befasst und eine Prioritätenliste entsprechend der Straßenzustände erarbeitet, die entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel abgearbeitet werde. Keinesfalls könne, selbst wenn dies die Gemeindeordnung so beinhalte, schon zum 30. November des Vorjahres, wie es angeklungen war, die Haushaltsaufstellung erfolgen.

Die Fragen von Marcus Dinglreiter betrafen den investiven Bereich. Hierauf erwiderte die Bürgermeisterin, dass seit 2014 im gesamten Stadtgebiet gut 19 Millionen Euro an Investitionen getätigt wurden, was ein Investitionsvolumen je Einwohner von knapp 3000 Euro bedeute. Bei der Anfrage nach der Höhe von Auftragsvergaben an Stadtratsmitglieder verwies die Bürgermeisterin darauf, dass ab der Amtsperiode 2014 an den Ingenieur für Hoch- und Tiefbau, Ulf Müller, für die Projektleitung der Mainbrücke Theisau, die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Hainweiher, wiederkehrenden Bauwerksprüfungen (Brückenbücher, Statik Stadthalle), Planstudien und dergleichen Aufträge mit einer gesamten Honorarsumme von gut 53 700 Euro vergeben wurden. Eine Anfrage von Tecnet Obermain nach möglichen Räumlichkeiten für den Kulturbereich in Burgkunstadt, auch danach erkundigte sich Dinglreiter, liege der Stadt nicht vor. Weiterhin sprach er die Leerstände an, deren Beseitigung die Stadt mit dem Stadtumbaumanagement aufgegriffen habe. Es seien teilweise Eigentümer kontaktiert worden, hieß es.dr