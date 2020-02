Ein Schandfleck in Marktzeuln verschwindet

Der Gemeinderat beschloss am Montagabend ein Projekt von großer Bedeutung für die Marktgemeinde. Und zwar wurde der Grunderwerb für den Bereich Marktstraße 28, Schulweg 1 und 3 vereinbart. Das sogenannte "Zechanwesen" wird von der Bevölkerung als Schandfleck wahrgenommen und der Wunsch nach einer Umgestaltung ist sehr groß.

Umso erfreulicher ist der Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberfranken. Bei 269 000 Euro Gesamtkosten für den Grunderwerb werden 80 Prozent bezuschusst. Für die Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des "Zechanwesens" erhält die Gemeinde ebenfalls bei 50 000 Euro Gesamtkosten einen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro.

Machbarkeitsstudie in Auftrag

Diese Machbarkeitsstudie wird zeitnah in Auftrag gegeben und Ergebnisse noch in diesem Jahr der Bevölkerung vorgestellt. Auch die Kosten der Umgestaltung (Revitalisierung) des "Zechanwesens" in vorläufiger Höhe von gut drei Millionen Euro werden zu 80 Prozent bezuschusst. Diese Förderinitiative "Innen statt außen" ist wie maßgeschneidert für Marktzeuln. So sieht sie vor, Neubaugebiete außerhalb des Ortskerns nicht mehr weiterzuentwickeln, sondern innerörtliche Brachflächen nutzbar zu machen.

Laut Bürgermeister Gregor Friedlein -Zech (unabhängige Bürger Marktzeulns) habe man zugunsten dieses Förderungsprogrammes auf ein größeres Neubaugebiet verzichtet. Auch das einst angedachte mögliche Neubaugebiet "Neuburg" werde vorerst nicht verwirklicht.

Eine mögliche Nutzung des momentanen Schandflecks sieht vor, das Bestandsgebäude Marktstraße 28 durch Öffnung des Untergeschosses zu einem Geschäft mit rund 320 Quadratmetern Verkaufsfläche zu verwandeln. Die hierdurch entstehende überdachte Marktfläche solle multifunktional genutzt werden können, außerhalb der Marktzeiten soll sie Bürgern und Vereinen und vor allem auch den Bewohnern des Obergeschosses für verschiedenste Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Wohnungen im Obergeschoss

Im Obergeschoss sollen verschiedene Formen der Wohnnutzung umgesetzt werden (zum Beispiel barrierefreie Wohnungen, Wohnen in allen Lebenslagen, Mehrgenerationen-WG). Durch diese Maßnahmen erfolge eine weitere Wiederbelebung des Ortskernes. Das Gebäude Schulweg 1 könne nach einer Sanierung wieder als Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Hinsichtlich des Gebäudes Schulweg 3 solle untersucht werden, ob ein Abbruch nicht die bessere Lösung wäre, um Parkraum zur Verfügung stellen zu können. Versuche des Marktes Marktzeuln, das Areal im Jahr 2015 im Nachlassinsolvenzverfahren zu erwerben, scheiterten, so dass ein höher bietender Bewerber den Zuschlag erhielt. Dieser Kauf wurde allerdings nicht abgewickelt und somit bot sich nun erneut die Möglichkeit, die Grundstücke Marktstraße 28, Schulweg 1 und Schulweg 3 zu erwerben und Grundlegendes an der Situation zu verbessern.

Städtebauliche Chance

Aufgrund der zentralen Lage und Größe komme den Gebäuden ein ortsbildprägender Charakter zu. Die Chance, das Areal aus städtebaulicher Sicht zu verbessern und Leerstände wieder zu beleben, solle unbedingt wahrgenommen werden. Die Gebäude befinden sich im Denkmalensemble und im Bereich des Sanierungsgebiets "Ortskern Marktzeuln".