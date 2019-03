Ein Marktplatz für die Autokäufer

"Die Akzeptanz der Leute ist noch immer da", sagt Theo Wittmann. Obwohl in den vergangenen Jahren regelmäßig mehrere ähnliche Veranstaltungen in der Region organisiert werden, locke der Staffelsteiner Autofrühling bei gutem Wetter rund 20 000 Besucher in die Stadt. In diesem Jahr, sagt der 62-Jährige, der nun seinen 20. Autofrühling organisiert, seien acht Händler mit bis zu 60 Fahrzeugen vertreten.

Als er die Organisation des Autofrühlings vor 20 Jahren von Andreas Pietza übernahm, hätten noch 15 Händler an der Ausstellung im Staffelsteiner Stadtkern teilgenommen. Durch die ähnlichen Veranstaltungen in anderen Orten im Umkreis seien die Händler überfordert: Mehrere derartige Ausstellungen zu bestreiten sei zu viel für sie, sagt Theo Wittmann.

Das Verlosen eines Autos, wie es in den Anfangsjahren üblich war, sei für die Adam-Riese-Werbegemeinschaft, die den Automarkt auf die Beine stellt, inzwischen nicht mehr finanzierbar. "Früher kostete ein kleines Auto rund 10 000 Mark, heute etwa 13 000 Euro", erklärt Wittmann.

Erfreulich sei, dass nahezu alle Hilfsorganisationen aus dem Kreis Lichtenfels mitmachen, fährt Wittmann fort. Wasserwacht, DLRG, Rotes Kreuz und THW werden, ähnlich wie in den Vorjahren, nicht nur dabei sein, sondern auch Einblicke in ihre technischen und personellen Fähigkeiten geben. Dass die Staffelsteiner Feuerwehr heuer nicht dabei ist, sei schade, aber verständlich, sagt er. Seitens der Feuerwehr sei ihm mit Bedauern versichert worden, dass die ehrenamtlichen Feuerwehrleute durch viele scharfe Einsätze zeitlich schon sehr belastet seien, so dass derartige zusätzliche Aufgaben nicht mehr übernommen werden könnten.

Erstmals dabei sein wird in diesem Jahr hingegen der Bayerische Bauernverband, kündigt Kreisbäuerin Marion Warmuth an. Der BBV werden an seinem Stand versuchen, einen Erzeuger-Verbraucher-Dialog zu führen. Für interessierte Bürger werden die Bauern speziellen Blühsamen dabeihaben, der für Artenvielfalt in den Vorgärten und somit für Insektennahrung sorgen soll.

Eckdaten des 35. Autofrühlings am Sonntag, 31. März

Zeit Der Autofrühling am Sonntag, 31. März, beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr.

Verkaufsoffen In dieser Zeit werden auch die Läden und Geschäfte im Staffelsteiner Stadtkern zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet sein.

Monatsmarkt Auf dem Marktplatz rund ums Rathaus findet außerdem der Monatsmarkt statt; auch für Speisen und Getränke wird hier ausgiebig gesorgt sein.

Straßen Die Fahrzeuge der Kfz-Händler und die Stände anderer Aussteller werden in folgenden Straßen stehen: Marktplatz; Bahnhofstraße bis Einmündung Goethestraße; Lichtenfelser Straße bis Einmündung Bärengasse; Bamberger Straße bis zur Lauterbrücke.

Ostereieraktion Der Bauernverband beteiligt sich mit einem Erzeuger-Verbraucher-Dialog und der Ostereieraktion am Autofrühling (Standort: Bahnhofstraße, Ecke Kirchgasse).