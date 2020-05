Ein Heim für Vögel

Die Vogelschützer im Landkreis Lichtenfels haben sich seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht, ganzheitlichen Naturschutz zu betreiben. Das beinhaltet zum Beispiel Ankauf oder Pachtung von wertvollen Grundstücken, Strukturverbesserungen durch gezielte Pflegearbeiten und Sicherung von Brutmöglichkeiten. So wurden in den vergangenen Tagen vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) verschiedene selbst gefertigte Nistkästen an einem Heckenzug mit Graben zwischen Neudorf und Birkach angebracht.

Die Hecke pachteten die Vogelschützer im vergangenen Jahr von der Marktgemeinde Ebensfeld. Sie schließt sich einem Verbund weiterer Wildheckenpflanzungen an, die schon seit längerer Zeit vom LBV betreut werden. Durch diese Vernetzung zwischen sonst intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen, hätten verschiedene Tierarten Rückzugsmöglichkeiten gefunden, betont die Kreisvorsitzende Marion Damm.

"Wir beobachten in den Heckenzügen zum Beispiel Singdrosseln, Amseln, Buntspecht, Rotkehlchen, Buchfinken, Blaumeisen, Haussperling, Ringeltaube und Goldammer. Besonders groß ist unsere Freude, dass seit einigen Jahren hier eine Nachtigall ein Revier gefunden hat. Natürlich können sich hier auch Igel, Amphibien und Hasen verstecken", erläutert Marion Damm.

Leider sei der Restbestand von einer ehemals gut gewachsenen Hecke in den vergangenen Jahren immer wieder unerlaubt abgeholzt worden. Deshalb habe der LBV, Kreisgruppe Lichtenfels, dieses Stück durch Anpflanzen verschiedener heimischer Sträucher wieder aufgewertet.

"Wir haben bei der Auswahl der Gehölze darauf geachtet, dass von diesen Insekten und Vögel besonders viel profitieren können. So wurden von uns Feuerdorn, Weißdorn, Schwarzer Holunder, Haselnuss, Schlehe, Wildrosen, Salweide, Felsenbirne, Faulbaum und Schneeball angepflanzt. Die ganze Zeit über begleitete uns bei der Arbeit die Nachtigall mit ihrem herrlichen Gesang", erzählt begeistert die Vorsitzende.

Nistkästen könne man übrigens das ganze Jahr über aufhängen. Wichtig sei es, dass die Innenwand mit dem Einflugloch nicht glatt ist. "Sinnvoll ist es, die Bretter innen mit einem Zimmermannshammer oder Messer aufzurauen. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass Jungvögel, die ausfliegen wollen, nicht zum Ausflugloch hoch kommen und dann im Kasten elendig verenden. Natürlich sollen die Nistkästen auch etwas wettergeschützt aufgehängt werden und nicht zuviel Sonnenstrahlen bekommen, damit es den Jungvögeln im Brutkasten nicht zu heiß wird", sagt die sehr engagierte Naturschützerin.

Reisighaufen wichtig

Im Herbst werde die Kreisgruppe daran gehen, den Wasserlauf im Graben zwischen den Gehölzen durch mehr Natürlichkeit zu verbessern. Dieser sei zurzeit leider noch mit viel Abfall übersät. Wichtig sei es aber auch, Holzabfälle und Geäst zu einem Haufen zusammenzutragen. Dieser sei für viele Tiere das ganze Jahr ein Ort der Geborgenheit. Besonders bodenbrütende Vogelarten könnten unter dem Reisig ungestört ihren Nachwuchs groß ziehen.