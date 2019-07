Ein eigener Schutz für Kümmersreuth durch die Wehr

Alles begann mit einer Hand- und Druckspritze, die erste motorisierte TS8-Pumpe wurde in den 50er Jahren auf dem Juraplateau stationiert.

Seit Freitagabend feiert man auf dem Juraplateau das 125. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Kümmersreuth. Nach erfolgreichem Bieranstich durch den Ortssprecher Richard Krappmann unterhielten "Die Stadelhofner" unter der Leitung von Frank Macht die zahlreichen Besucher im Festzelt. Mit einem bunt gemischten Programm von traditioneller Blasmusik über Schlager bis hin zu ausgedehnten Rock-Runden für das junge Publikum war alles dabei, was das Herz begehrte. Durch den Einbau von Showelementen im Programm der Stimmungskapelle kam keine Langeweile auf und man tanzte und sang kräftig mit.

Zu einem politischen Abend am heutigen Montag ab 18 Uhr lädt der CSU-Kreisverband alle politisch interessierten Bürger ins Festzelt ein. Als Gast wird gegen 20 Uhr die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) erwartet.

"Am 25. November 1894 war es endlich soweit, und in Kümmersreuth wurde eine Freiwillige Feuerwehr gegründet. Im Stammbuch dieser sind 25 Gründungsmitglieder verzeichnet. Damals war die Bevölkerung froh, einen eigenen Feuerschutz stellen zu können, zwar nur mit begrenzten Hilfsmitteln, aber dafür mit umso mehr Stolz und Bereitschaft", sagte der Vorsitzende Stefan Heidenreich am Samstag zu Beginn des Festkommers anlässlich des 125. Jubiläums der Ortswehr.

In den 80er Jahren sei die Begeisterung für die Ortswehr so groß gewesen, dass man drei Gruppen zur Leistungsprüfung stellen konnte, fügte Heidenreich an. Ein Meilenstein in der Chronik der Wehr sei sicherlich der Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Schulberg gewesen, das am Muttertag 2017 eingeweiht wurde. "Ganz stolz können wir hierbei auf unsere bauerfahrenen Rentner sowie auf die ehrenamtlichen Helfer sein. Insgesamt wurden 5500 ehrenamtliche Stunden geleistet", sagte der Vorsitzende.

Nach dem Neubau und der Einweihung begann man sofort mit den Planungen für das Jubiläum. Innerhalb kürzester Zeit stemmte das kleine Juradorf mit dem Kemitzenfest und dem Jubiläumsfest zwei große Feste, wofür sich Stefan Heidenreich zum Schluss seines Rückblicks sehr bedankte.

Stadtrat Tobias Dusold überbrachte die Grußworte der Adam-Riese-Stadt sowie des Schirmherrn Bürgermeister Jürgen Kohmann. Seinen Respekt zollte Dusold der kleinen Wehr für die Ausrichtung solch einer großen Veranstaltung. "Haltet zusammen, damit das Dorfleben weiter attraktiv bleibt. Es müssen sich wieder mehr Menschen in den Vereinen engagieren und Verantwortung übernehmen", so der Appell des Stadtrates.

Norbert Schorn, Vorsitzender vom Patenverein aus Schwabthal, bescheinigte der Jubelwehr, eine perfekte Gastgeberin zu sein. Richard Krappmann, Ortssprecher und Ehrenvorsitzender, gratulierte der Ortswehr zum großen Jubiläum. Der Neubau des Gerätehauses sei der Kraftakt in den vergangenen Jahren gewesen.

Absagen von Bürgermeistern

Als Vertreter der Stadt Bad Staffelstein waren die beiden Stadträte Tobias Dusold und Holger Then anwesend. Nach der Absage von Bürgermeister Jürgen Kohmann waren die Kümmersreuther auch wegen der kurzfristigen Absage der Dritten Bürgermeisterin Sabine Scheer enttäuscht. Somit wurden die Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder durch den Kommandanten Christian Betz, Vorsitzenden Stefan Heidenreich und Stadtrat Tobias Dusold vorgenommen.

Zweiter Vorsitzender Rainer Betz wurde für 25 Jahre Dienst bei der Ortswehr ausgezeichnet. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurden Georg Heidenreich sowie Konrad Gehringer ausgezeichnet. Nikolaus Gehringer sowie die Superrentner "Ferdl" Ferdinand Betz, "Benno" Bernhard Lunz, "Fritz" Friedrich Lunz und "Zucker" Hans Betz wurden für 50 Jahre geehrt. Die vier "Superrentner" waren während der gesamten Bauzeit des neuen Feuerschutzgerätehauses die treibenden Motoren auf der Baustelle. Für 60 Jahre in der Ortswehr wurden Lorenz Betz, Johann Lunz, Michael Gehringer und Adam Heidenreich ausgezeichnet. Im Anschluss an den Festkommers heizte die "Best of Band" das Festzelt ordentlich ein.