Ein buntes Treiben

Wieder waren einmal Tausende nach Weismain gekommen, um beim Gaudiwurm ein besonderes Faschingsflair zu erleben. So ist es jedes Jahr etwas Besonderes, wenn Oberkaulhaaz Frank Eizenberger den aus der Häfnergasse kommenden und auf den Marktplatz einziehenden Gaudiwurm begrüßt.

"Kaulhaazia Helau" erschallt es über den Platz und die Büttenrede vom Till (Franz Besold) war mit vielen lokalen Themen auch in diesem Jahr schon allein das Kommen wert. Angeführt wurde der Zug vom Bieroldtimer der Pülsbräu Weismain. Danach folgte zu Fuß der Till. Auch in diesem Jahr ließen es sich die Bürgermeister nicht nehmen, auf dem Kaulhaazwagen die erste fahrende Truppe zu bilden. Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner, stellvertretender Landrat Helmut Fischer und die Stadträte hatten sich unter das Fußvolk gemischt.

Die aktuellen Chefinnen des Rathauses, die närrischen Weiber aus dem "Wilden Westen", gaben den Rathausschlüssel symbolisch zurück. Die Dorfgemeinschaft Kleinziegenfeld hatte ihre örtliche Aufwertung aufs Korn genommen. "Das Dschungelcamp ist jetzt passé, ihr müsst in unsern Therapiewald gehen."

Die Politik in Weismain und darüber hinaus kritisierte die Geutenreuther Puppenkiste. "Schau a moll in die Stadtradssitzung vo Weismain nei, des könnt a sehr gut´s Kasperltheater sei. Die Geutenreuther lassen die Puppen tanzen, die Politiker in Weismain streicheln nur ihren Ranzen. Unser Fahrzeug wurd nicht zugelassen, deshalb müssen wir jetzt fast alle Bonbons selber vernaschen."

Viele Hingucker

Nach den Geutenreuther war der Wagen mit dem Prinzenpaar Tatjana und Dietmar mit ihren Prinzengarten ein Hingucker.

"Helau, ihr Narren aus nah und fern, wir begrüßen euch - ob Groß, ob Kla, der Marktplatz is voll, des hama gern hier bei uns in Kaulhaazia! Ich mach nun Platz, geb die Bütt schnell frei, für Till mit Frohsinn und für Narretei", erklärte Oberkaulhaaz Frank Eitzenberger. Vom Wagen des überdimensionalen Kaulhaaz wurden Bonbons, Chips und Schokolade, wie von allen bunt geschmückten Wagen, im Dauerregen auf die Zuschauer geworfen. Zu verdanken hatten dies die Narren wieder der Weismainer Geschäftswelt und dem Faschingskomitee. Die drei Blaskapellen aus Weismain, Altenkunstadt und Modschiedel sorgten für richtigen Rhythmus.

Die Themen waren breit gestreut: Mit den unsinnigen Kontrollen beim Gaudiwurm beschäftigte sich "Claudis Gaudiexpress".

Die Freiwillige Feuerwehr Weidnitz hatte den Abgasskandal als Thema. "Weidnitz ist der Zeit voraus, bauen schnell und ohne Graus einen Filter für den Diesel, preiswert klein und mit TÜV-Siegel. Verwandelt Ross und Schadstoffgase in eine schöne Seifenblase."

Die Weismainer Jugendfeuerwehr dankte allen Gästen und Helfern der Feuerwehr Weismain nochmals für die Festtage zum 150. Jubiläum. "Heiliger St. Florian, schaue nieder, deine Jünger feiern schon wieder."

Mit der Fußgruppe "Super Mario" war diesmal der SC Weismain-Obermain dabei. Auch sie kritisierte die Auflagen. "Beim Fußball ist Laufen sinnvoll, beim Faschingszug ist's nicht so toll." Auch die Nationalelf bekam ihr Fett weg ob der erfolglosen WM. "Die Männer laufen hinterher, Punkte holen fällt ihnen schwer."