Ein Abend in Burgkunstadt mit Überraschungen und Genugtuung

Vor knapp einem Jahr waren es die "Isartaler Hexen", bis dahin "Haus- und Hofband" der Erntehelfer von Neuses am Main, die hier im Rahmen ihrer Abschiedstour ein letztes Mal gastierten. Daher mussten sich die Mitglieder des rührigen Neuseser Vereins mit ihrem Präsidenten Walter Groß rechtzeitig umsehen. Und sie nahmen daher ganz weite Reisen in Kauf, um ihrem treuen Fan-Publikum wieder einen ganz besonderen Höhepunkt präsentieren zu können.

In Oberösterreich, in Linz, wurden die Erntehelfer schließlich fündig, denn dies ist die Heimat der "The Grandmas", einer Party- und Rock-Band. Deren Auftritte konnten sie überzeugen, und so wurden die fünf jungen Burschen mit ihrer charmanten Gastsängerin Elke verpflichtet.

Gründlich, ja fast generalstabsmäßig, gingen die Erntehelfer dann daran, ihren alljährlichen Höhepunkt vorzubereiten. Auch diesmal waren rund 100 freiwillige Helfer im Einsatz, um ihrem treuen Publikum und allen Gästen etwas Außergewöhnliches bieten zu können. Dabei war es schon im Vorfeld recht stimmungsvoll, als die heimische Band "Ezedlad" kräftig einheizte.

Bühnenumbau in der Halbzeitpause

Für viele gab es dann einen regelrechten Szenenwechsel, denn direkt aus dem stimmungsvollen Geschehen heraus begann die Übertragung des Pokalspiels des RB Leipzig gegen den FC Bayern München auf einer Großleinwand in der Bar- und Fernsehlounge. Allerdings sorgte der Gastgeber Leipzig schon etwas für Überraschung unter der Anhängerschaft des Bayerischen Traditionsklubs, als er sich gleich mehrere hochkarätige Chancen erarbeitete. Dennoch gab es die erhoffte Bayern-Führung, sodass die Halbzeitpause auch zugleich für den Bühnenumbau genutzt werden konnte.

Dann die erste Überraschung, denn nicht "The Grandmas" waren auf der Bühne zu sehen, sondern die "Mountain Crew". Allerdings konnte dies die Band sehr rasch selbst aufklären. Nach einem Jahrzehnt musste ganz einfach "etwas Neues her". Insofern änderte sich nur der Name, die Vollblutmusiker sind dabei die Selben geblieben. Und ihnen war bereits bei ihrem Programmstart mit "Heut ist so a schöner Tag" klar, dass sie sich in diesem Umfeld und jenseits ihrer österreichischen Landesgrenzen ebenfalls musikalisch wohlfühlen. Nicht fehlen durfte bei alledem natürlich auch die "Perle Tirols", bevor die Band einen Stimmungs- und Party-Kracher nach dem anderen servierte und mit ihren Lieder aus den Charts genauso überzeugen konnte wie mit Disco-Hits, Alpenrock und Oktoberfest-Feeling.

Als zwischendurch immer wieder ein Torjubel vom "Fernsehpublikum" zu vernehmen war, stand einem gelungenen Abend nichts mehr Wege: Die Fußballseele war beruhigt und die "Mountain Crew" steuerte mit ihrer attraktiven Gastsängerin Elke voller Energie Party-Klänge bei. Einziger Wermutstropfen zu vorgerückter Stunde war, dass es leicht zu nieseln begann. Viele hatten einen Regenschirm dabei, bei einigen diente der runde Pizza-Deckel als kleine "Unterstell-Möglichkeit", während es für alle anderen hieß, ganz einfach in der Günther-Bräu-Abfüll- und Lagerhalle etwas zusammenrücken, um weiterhin die Partyklänge genießen zu können.