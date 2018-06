Eigenes Festbier und Hahnenschlag

Am ersten Juli Wochenende wird in Stublang Kirchweih gefeiert. Anlass dazu gibt die "alte Dame" des Ortes, die in den vielen Jahren seit ihrer "Geburt" nichts von ihrer Schönheit und ihrer Grazie verloren hat. Nicht nur, dass die ortsansässigen Wirtschaften und Brauereien dazu ihre bekannten und geschätzten Spezialitäten auftischen werden. Es gibt auch in diesem Jahr wieder ein buntes und kurzweiliges Programm, das sich über vier Tage hinzieht. Aber auch der eigentliche Anlass des Festtreibens wird in der Sankt Nikolaus und Gumbertus Filialkirche würdig begangen. Hier feiert der Uetzinger Pfarrer i.R. Hans Hübner am Sonntag, 1. Juli, um 9 Uhr einen Gottesdienst zum Kirchweihfest. Nach dem Festgottesdienst geht es hinaus zur Prozession durch das Dorf, bei der das Allerheiligste voran getragen wird. Bereits um 8.45 Uhr am Kirchweihsonntag treffen sich die Ortsvereine zur Kirchenparade am Gemeindehaus. Zum Kirchweihauftakt am Freitag, 29. Juni, spielt im Festzelt ab 19 Uhr die Kapelle "Hunter", das sind sechs Musiker aus den Raum Bamberg und Lichtenfels, die sich die klassische Rockmusik auf die Fahne schreiben. Sie spielen Songs von ACDC, The Hooters, Journey, Don Hanley, Judas Priest Deep Purple Toto. Das Bandmitglied Tino Bechmann aus Uetzing freut sich sehr über den Auftritt in der Heimat. Während am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr zur Kaffeezeit mit Kuchen und Krapfen eingeladen wird, stehen für die "kleinen" Gäste eine Hüpfburg sowie der Spielplatz bereit. Dazu unterhält Alleinunterhalter Matthias musikalisch. Am Samstag wird ab 18 Uhr leckere "Sau am Spieß" im Festzelt serviert. Am Sonntag können Kinder auf der Festwiese mit Ponys reiten und ab 18 Uhr kann man sich gegrillte Rippla schmecken lassen. Die Kirchweihgaudi am Montag steht traditionell im Zeichen der "Stublicher Moggerla" auf der Festwiese. Nach langer Zeit findet dort ab 18 Uhr ein Hahnenschlag statt. Für die Bewirtung an diesem Tag ist der Stammtisch zuständig. Die Gastwirtschaft Hennemann bietet an den Festtagen eine reichhaltige Auswahl an Braten, frischen Pfifferlinge, Pfannengerichte sowie Wild und Geflügel aus gutbürgerlicher Küche an. Die Brauerei Hennemann hat die Kirchweihtage ein eigenes Festbier eingebraut, das nach alter Tradition und mit Holzofenfeuerung hergestellt wurde. Auch bei der Brauerei Dinkel - unmittelbar an der Döritz - wird im idyllischen Biergarten Kirchweih gefeiert. Brauer Hubert Dinkel lockt Getränkegourmets mit seinem schmackhaftem Bier. Am Samstag, 30. Juni, werden ab 16 Uhr hausgemachte Brotzeiten, Steaks und Bratwürste vom Grill angeboten. Neben den kulinarischen Genüssen gibt es auch musikalische. Ab 19 Uhr ist der "singende Korbmachermeister" Gerd Backert im Biergarten zu Gast. Am Sonntag findet nach der kirchlichen Prozession ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühschoppen im Biergarten statt, zu dem die Uetzinger Blaskapelle aufspielt. Ganztags gibt es Kaffee und Kuchen sowie hausgemachte Brotzeiten, Steaks und Bratwürste vom Grill. Ab 16 Uhr gibt es Live-Musik mit der "Groove Band".