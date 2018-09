Ebensfelder Kinder feiern das Ende ihres Ferienprogramms

Höhepunkt der Aktion war eine Fahrt mit dem Boot der Wasserwacht Ebensfeld.

"Ich bin bestimmt acht Mal gefahren", freut sich Amelie. Der Sommer macht gerade eine Pause, die Temperaturen liegen knapp über der 20-Grad-Marke. Der Badesee gehört an diesem Nachmittag beinahe den Kindern und ihren Betreuern alleine. Was macht ihr am Bootfahren denn am meisten Spaß? "Ich finde es cool, wenn das Boot so hochhüpft, als ob man fliegen würde." Nicht die einzige Veranstaltung, die die Neunjährige besuchte. Ein Besuch bei der Polizei in Bad Staffelstein ist Amelie besonders in Erinnerung geblieben. "Wir durften sogar in eine Zelle rein."

30 verschiedene Angebote

Das Ferienprogramm der Gemeinde Ebensfeld durfte sich auch in diesem Jahr über zahlreiche Teilnehmer freuen. Mit knapp 30 höchst unterschiedlichen Veranstaltungen wurde ein beachtliches Programm geboten. Oft waren die Kurse ausgebucht.

Neben Klassikern wie "Flechten mit Weide", "Malen mit Pastellkreide", dem Zeltlager in Birkach und der Aktion des Ebensfelder Bauhofs wartete auch viel Neues auf die Teilnehmer, wie Anton Schatz, Kinder- und Jugendbeauftragter der Marktgemeinde und verantwortlich für das Ferienprogramm, berichtete. Wie beispielsweise ein Erste-Hilfe-Kurs, der speziell dem Alter der Kinder entsprach. Die Kleineren lernten, wie ein Pflaster richtig auf die Wunde aufgelegt wird, oder was man tun muss wenn die Mama oder der Opa bewusstlos ist. Den elf- bis 16-Jährigen wurde der richtige Umgang mit den unterschiedlichsten Verletzungen und vor allem mit den Verletzten gezeigt.

Ebenfalls neu im Programm war ein Besuch auf dem Staffelberg, wo Archäologen gerade die Spuren der Kelten ausgraben. Den Teilnehmern wurde von Fachleuten auf kindgerechte Weise erklärt, wie das Leben vor 2000 Jahren auf dem Staffelberg aussah. Anschließend ging es mit Heinrich Maisel vom Landschaftspflegeverband mit Becherlupe auf die Spuren der Wiesenbewohner. Der großen Hitze des Sommers zum Opfer gefallen ist die Wildkräuterwanderung mit Ingrid Engelhardt. Für den an Ende der Wanderung geplanten Kräuterquark ließen sich der Dürre wegen kaum ausreichend geeignete Pflanzen finden.

Am Samstag hatten die Aktiven der Ebensfelder Wasserwacht alle Hände voll zu tun. An dem kleinen Bootssteg warten zahlreiche Kinder auf eine Bootsfahrt. Wer an der Reihe ist, dem wird eine Schwimmweste angelegt. Gibt es ein Limit? "Es wäre doch schade, wenn es ein Limit geben würde", sagt Florian Gehringer, dem es selbst Spaß macht, den Kindern eine Freude zu bereiten. Neben Fahrten über den Ebensfelder Badesee stellte die Wasserwacht auch ihre Ausrüstung vor.

Bei der Kinder- und Jugendbürgerversammlung Ende September (Termin wird noch bekannt gegeben) werden auch die Gewinner des Gewinnspiels bekannt gegeben. Noch besteht die Möglichkeit daran teilzunehmen. Einsendeschluss ist Freitag, 14. September, im Rathaus in Ebensfeld. An diesem Datum endet auch ein Fotowettbewerb, bei dem es um die zahlreichen Kinderspielplätze im Gemeindegebiet geht.

Gesucht werden die beliebtesten Spielplätze, die dann auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden. Auch im nächsten Jahr wird es dann wieder ein Sommerferienprogramm geben. Die Vorbereitungen dazu beginnen schon im nächsten Frühjahr.