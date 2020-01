Ebensfeld: Gutscheine winken denjenigen, die den Wasserzählerstand online eingeben

Ach, die Frist ist schon morgen? Wo war nochmal der Zettel? Und wann schließt eigentlich das Rathaus? Um solche stressigen - zuweilen auch jährlich auftretende - Momente zu umgehen, ist es in der Gemeinde Ebensfeld wie vielerorts inzwischen möglich, den Wasserzählerstand eines Haushalts auch online einsehbar zu machen.

Seit rund drei Jahren bestehe das Angebot nun, für solche Zwecke das Internet zu nutzen. Für die aktuelle Zählung hat sich die Gemeinde noch einen zusätzlichen Anreiz überlegt, um das Online-Angebot "schmackhaft zu machen", wie Ulrike Hümmer, Mitarbeiterin im Rathaus, es ausdrückt. Unter allen, die den Zählerstand bis zum 17. Januar auf der Homepage der Gemeinde eingeben, werden fünf "Markt-Ebensfeld"-Gutscheine im Wert von je 20 Euro verlost. Einlösbar sind sie in den teilnehmenden Geschäften, darunter die Gärtnerei, Gaststätten, Friseure und einige mehr.

Beitrag zum Umweltschutz

"Was man schon immer so gemacht hat, macht man oft wieder so", sagt Bürgermeister Bernhard Storath (CSU). Das betreffe vor allem Menschen "im mittleren Alter", wie Ulrike Hümmer ergänzt. Die Aufforderung, mehr auf den digitalen Weg zu setzen, soll es für den einzelnen erleichtern, das zu erledigen, was ohnehin getan werden muss. Die Verlosung der Gutscheine solle eher diejenigen ansprechen, die bisher den altbewährten Weg wählen. Außerdem sehen die Mitarbeiter im Rathaus darin einen Beitrag zum Umweltschutz, da ausgedruckte Unterlagen und der Weg zum Rathaus gespart werden können.

Das Angebot werde mit der Aussicht auf die Gutscheine gut angenommen, sagt Hümmer. Rund 50 Prozent der Haushalte haben diesen digitalen Weg für das vergangene Jahr genutzt - ein Jahr zuvor waren es lediglich 30 Prozent. "Das Smartphone hat man ja eh meistens zur Hand", sagt sie. Im darauffolgenden Jahr sei es zudem leichter, neue Werte mit den vorangegangenen zu vergleichen.

Vieles ist online möglich

Inzwischen geht auch im Ebensfelder Rathaus der Trend zum Digitalen: Wo früher noch einmal im Jahr Ableser von Haustür zu Haustür zogen, um den Wasserstand zu notieren, ist dies heute auch bequem über das Internet möglich.

Auch Briefwahlunterlagen ließen sich über das Internet anfordern, außerdem das Führungszeugnis oder Urkunden, zählt Tobias Walter, der für die EDV zuständig ist, auf. Außerdem könne man Hunde anmelden oder Wahlergebnisse zeitnah einsehen. Bilder der abgegebenen Fundstücke im Fundbüro werden ebenfalls hochgeladen, so dass ein kurzer Blick ins Netz genügt, um zu sehen, ob das Gesuchte dort abgegeben worden ist, sagt Tobias Walter.