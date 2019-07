Dundus wieder im Anmarsch auf Lichtenfels

Nicht nur die Temperaturen erreichen derzeit Spitzenwerte, auch die 40. Auflage des Korbmarktes vom 13. bis 15. September versprich ein "heißes Festival" zu werden.

"Wir wollen es zum 40-Jährigen richtig krachen lassen", erklärte Bürgermeister Andreas Hügerich bei der Vorstellung im Rathaus. Den Besucher erwartet im Herzen der Lichtenfelser Altstadt eine einzigartige Mischung aus internationalem Spezialmarkt für Flechtprodukte, ein anspruchsvolles Kleinkunstprogramm und außergewöhnliche Ausstellungen.

Wiedersehen mit Freunden

Es wird aber auch ein Wiedersehen mit Freunden werden, die den Weg zum internationalen Flecht-Kultur-Festival in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt haben, wie das dänische Flechtkünstlerpaar Jette Mellgren und Jan Johannsen, der britische Künstler Tim Johnson und das spanische Flechtkünstler-Team Carlos Fontales und Joan Farré Oliver. Die fünf Genannten werden in diesem Jahr die flechterische Großinstallation auf der Wiese vor der Stadtpfarrkirche gestalten. Das Besondere daran ist, dass drei Teams von Schülern/Absolventen der Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung die Möglichkeit erhalten, mit an der Großinstallation zu arbeiten. Was den Besucher erwartet, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

"Im Jubiläumsjahr konnten wir erneut informative und interessante Ausstellungen aus Europa für das Stadtschloss gewinnen", erklärt ZEF-Geschäftsführer Manfred Rauh. Die Gemälde von italienischen Meistern, auf denen Körbe abgebildet sind, inspirierten Andrea Magnolini zur Ausstellung "Basket in the Frame" (Körbe im Rahmen). Das kreative Team des polnischen Vereins Serfenta um ihre Leiterin Paulina Adamska zeigt die Ausstellung "We Weave" (Wir flechten). Erzählt werden Geschichten anhand praktischer Beispiele über europäische Flechtmaterialien.

Riesenpuppen aus Geflecht

Die Dundus waren die Stars der Korbmärkte 2013 und 2014. Die Riesenpuppen aus Geflecht werden auch in diesem Jahr erwartet. "Sie haben zwar einen dichten Terminkalender, aber den 40. Korbmarkt wollten sie sich nicht entgehen lassen", erklärte Rauh. Allerdings werden die Dundus nur am Samstag in Lichtenfels zu sehen sein.

Als "Alfons" der Ballonfahrer oder der Fotograf "Gustave" gehört der Schauspieler Sven Lange mittlerweile zum Korbmarkt wie die Körbe selbst. Man darf gespannt sein, welche Figur sich beim Jubiläumskorbmarkt auf Riesenstelzen unter die Besucher mischt. Ebenfalls dabei das Korb-Karussell von Werner Turtschi aus der Schweiz und das Korbtheater von Alfred Büttner, dass heuer sein 30-jähriges Bestehen feiern kann.

Rund um die Stadtpfarrkirche werden heuer 41 Aussteller aus vielen Teilen Europas vertreten sein. "Insgesamt sind es 26 016 Anreisekilometer, die die Aussteller auf sich nehmen", erklärt Manfred Rauh. Im Jubiläumsjahr habe es sich die Stadt nicht nehmen lassen, ein neues Standkonzept zu erarbeiten. Die neuen Stände in drei verschiedenen Größen werden mit EU-Zuschüssen aus dem Leader-Programm gefördert. Ebenfalls ein neues Standkonzept wird es im Bereich des Lichtenfelser Rathauses geben.

Wer sich gerne einmal in Flechten ausprobieren möchte, dem werden zahlreiche Flechtkurse und Workshops angeboten. Besonders interessant dürfte dabei ein zweitägiger Kurs (Donnerstag und Freitag) sein, bei dem ein Korb geflochten wird, der in Polen zum immateriellen Kulturerbe erhoben wurde. Die Kurse finden in zwei Werkstätten im historischen Kellergewölbe des Stadtschlosses Lichtenfels Stadtknechtsgasse 5 statt. Weitere Infos unter www.flechtworkshops.de.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Fotowettbewerb zum Korbmarkt geben sowie eine Ausstellung unter dem Motto "40 Mal Korbmarkt in Lichtenfels" im Erdgeschoss des Hauses Marktplatz 10.

Die Schirmherrschaft des Jubiläumskorbmarkts wird am Freitag zum Festeinzug der Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Torsten Glauber und am Samstag die Musikerin Claudia Koreck übernehmen. Nach der offiziellen Eröffnung wird sie mit ihrer Band auf der Hauptbühne am Marktplatz auftreten.

Darüber hinaus erwartet den Besucher wieder ein umfangreiches musikalisches Programm auf der Hauptbühne und auf Bühnen im gesamten Stadtgebiet. Außerdem sorgen über 40 Gastronomen für ein Angebot, das kaum einen kulinarischen Wunsch offenlässt. Erwartet werden wieder 100 000 Besucher.

Bei einem Mit-Mach-Fotoprojekt des Korbmacher-Museums Dalhausen und des Zentrums europäischer Flechtkultur (ZEF) Lichtenfels werden Besucher des Jubiläums-Festivals aufgefordert, sich im Pfarrgarten mit ihrem neuen Korb fotografieren zu lassen. Das Ergebnis ist anschließend im Internet unter www.ichundmeinlieblingskorb.de zu sehen.