Drei Verletzte bei Gas-Unfall in Lichtenfels

Gegen 13.30 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden, dass ein stechend riechendes Gas in dem Haus Bamberger Straße 4 ausgetreten sei. Vermutlich war es bei Bauarbeiten zu einem Unfall gekommen, nachdem Arbeiter mit der Flex ein Rohr ansägten. Daraufhin ist das Gas entströmt, das ersten Vermutungen zufolge Ammoniak gewesen sein könnte.



Die Feuerwehren vieler umliegender Orte wurden zum Einsatzort gerufen. Die Einsatzkräfte, die zum Unglücksort vordrangen, trugen schwere Schutzanzüge. Die Vollsperrung der Bamberger Straße am Unteren Tor hält derzeit noch an.



Wir aktualisieren diese Meldung, sobald wir gesicherte neue Erkenntnisse haben.