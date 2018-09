DLRG-Einsatzzentrum in Burgkunstadt eingeweiht

Es war ganz schön was los am Anger in Burgkunstadt, als das neue Schulungs- und Einsatzzentrum der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) eingeweiht wurde.

Nachdem der Vorsitzende der Burgkunstadter DLRG, Werner Schneider, die zahlreichen Ehrengäste begrüßt hatte, sprach er über die Wichtigkeit der DLRG in Burgkunstadt. Seit der Gründung im Jahr 1955 sei diese Wasserrettungsorganisation nicht mehr aus dem oberen Maintal wegzudenken. Nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 an der Elbe, wo man zusammen mit der Rettungsgruppe Oberfranken im Katastrophengebiet tätig war, wurde festgestellt, dass viele Hilfsmittel fehlen. Daraufhin wurde das Personal geschult und das benötigte Material auf den neusten Stand gebracht, was sich bei vielen Einsätzen bewährt habe.

Einsatzmaterial an einem Platz

Das Material war zunächst an verschiedenen Stellen untergebracht und musste bei Einsätzen mühevoll zusammengeführt werden. Es war auf vier Einsatzwagen, drei Boote, ein voll ausgestatteter Geräteanhänger, ein Motorrad sowie Hilfsmittel wie Eisrettungsschlitten, Unterwasserhebesack und Tauchausrüstungen angewachsen. Die Hoffnung, dass beim Bau eines neuen

Hallenbades ein Rettungszentrum integriert werden könnte, habe sich leider nicht erfüllt.

So wurde über die Möglichkeit nachgedacht, selbst etwas zu verbessern. Die anfallenden Kosten eines Neubaus von etwa 300 000 Euro seien jedoch kaum zu schultern. Nach langen Verhandlungen ist es nun möglich geworden, hier am Anger ein derartiges Schulungs - und Rettungszentrum einzurichten. Über die Einzelheiten wurde mit allen Beteiligten Stillschweigen vereinbart. "Durch eine hohe Eigenleistung und eine große Zahl von privaten und öffentlichen Unterstützern kann nun dieses Zentrum seiner Bestimmung übergeben werden", sagte Schneider.

Der Vorsitzende sprach im Anschluss über die vielfältigen Tätigkeiten der DLRG, die nicht nur in der Katastrophenhilfe arbeitet, sondern auch Kindern das Schwimmen beibringt. Das Projekt "Sicheres Schwimmen" wird zusammen mit den Grundschulen Weismain, Altenkunstadt und Burgkunstadt durchgeführt. Es sei nicht leicht, im Michelauer Bad Kapazitäten zu bekommen, Busse zu organisieren und einen Stundenplan zu gestalten. Trotzdem wurden von 600 Kindern 437 Schwimmabzeichen abgelegt. Es sei festzustellen, dass ein Bad für die drei Kommunen im oberen Landkreis fehle. Stellvertretender Landrat Helmut Fischer erklärte, dass der Landkreis den Bau eines neuen Lehrschwimmbeckens bewilligt habe und finanziell unterstützen werde.

Der Dritte Bürgermeister von Burgkunstadt, Manfred Hofmann, bezeichnete das neue Zentrum als wesentlichen Gewinn für den Katastrophenschutz am Obermain. Dies sei nur möglich geworden, weil es viele Menschen gäbe, die sich weit über das normale Maß hinaus ehrenamtlich engagierten. Der DLRG-Bezirksvorsitzende Harald Knopf sagte, dass das Unterstellen von Geräten immer schwieriger werde. Umso schöner sei es zu sehen, dass dem in Burgkunstadt erfolgreich entgegengewirkt wurde. Sehr positiv sei zu bewerten, dass auch ein Ausbildungszentrum Anschluss gefunden hat.

Todesfälle durch Ertrinken seien leider wieder angestiegen. Deshalb sei ein Bad zum Erlernen des Schwimmens unerlässlich. "Wenn alle den Geldbeutel mal aufmachen, müsste doch ein Neubau möglich sein", meinte Knopf. Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner entgegnete, dass es den Menschen im Freistaat relativ gutgehe, weil sich viele im Ehrenamt engagierten, zum Beispiel bei der DLRG. Der Freistaat alleine könnte die Aufgaben finanziell nicht schultern. Der Staat werde sich aber für den Bau und die Sanierung von Schwimmbädern einsetzen.

Diskussion um Lehrschwimmbad

Jedoch sei Schwimmenlernen auch eine Aufgabe der Familie. "Wenn man Schwimmen lernen will, ist das möglich. Und es war vor nicht allzu langer Zeit auch ohne Bäder möglich", sagte Baumgärtner. Dem widersprach der DLRG-Vorsitzende Schneider energisch: Schwimmen gehöre zum elementaren Lernen von Kindern, ebenso wie Lesen und Rechnen. Und dafür benötige man Lehrschwimmbäder.

Landtagsabgeordneter Klaus Adelt führte aus, dass die Menschen über das Schwimmenlernen für Katstrophen wie in Passau oder Dresden sensibilisiert würden. Und es sei immer wieder erstaunlich, wie sich Retter im Ernstfall für die Allgemeinheit einsetzen. Man könne dafür nicht genug Danke sagen.

Pater Rufus Witt und Pfarrer Heinz Geyer stellten dann das Rettungszentrum unter Gottes Segen. Die Anlage diente den Menschen und helfe in der Not, sagte Witt. Einer trage des anderen Last heiße im christlichen Sinn, für die Mitmenschen da zu sein, wie es die Mitglieder der DLRG praktizierten. Dazu sei Nächstenliebe in hohem Maße nötig. Am Ende dankte Werner Schneider Norbert Hortig sowie Sabine und Hans-Georg Rießner für 60 beziehungsweise 50 Jahre aktive Förderung der DLRG in Burgkunstadt.