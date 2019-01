Die Vorbereitungen für den SKK-Ball in Bad Staffelstein laufen

Luftballons werden aufgeblasen. Blauer Teppich wird verlegt. Gläser werden in die Bar geräumt und Luftschlagen verteilt. Die Adam-Riese-Halle verwandelt sich in dieser Woche wieder in eine Faschingshochburg.

Seit Montag brennt dort abends Licht. Der Staffelsteiner Karnevals-Klub baut die Dekoration auf. Das Motto lautet: "Fabelwesen und Magie, der SKK weckt Fantasie", sagt Matthias Graß, Präsident des SKK. "Es wird dieses Jahr alles etwas mystischer sein. Ich denke wir werden viele Hexen und Zauberer zu sehen bekommen."

Heute findet der große Ball statt, zu dem 1300 Leute kommen werden. "Alle Karten sind ausverkauft. Es wird keine Abendkasse geben, und ohne Karte wird auch keiner reinkommen. Auch nicht zu späterer Stunde", erklärt Graß.

Der Faschingsball hat sich mit der Zeit zu einer festen Größe etabliert, auf die die Veranstalter sehr stolz sind. "Es gibt in der Umgebung keinen Faschingsball mehr, der so groß ist. Wir stecken sehr viel Arbeit hinein. Da können wir sehr stolz sein", sagt der Präsident.

Und Arbeit steckt viel dahinter. Im September beginnen die Vorbereitungen. "Wir bemalen das Motiv der 28 Meter langen Rückwand der Bühne selbst. Jeweils zum Motto passend", sagt Matthias Graß.

Ein Schloss wird darauf zu sehen sein, mehr wird noch nicht verraten, denn der Überraschungsmoment für die Gäste soll am Samstagabend noch vorhanden sein.

Eröffnungsshow, Zauberer und Auftritte der unterschiedlichen Garden und das Männer-Ballett gehören zum Programm, passend zum Motto.

Auch eine Maskenprämierung wird es geben. "Die Leute richten sich mit ihren Kostümen meist nach dem Motto, das ist sehr schön zu beobachten, mit welchen unterschiedlichen Verkleidungen die Gäste jedes Jahr kommen", sagt Matthias Graß erfreut.

Das Programm in der Halle dauert bis um 2 Uhr, aber dann ist der Abend noch nicht zu Ende. Die beiden Bars im Vorraum haben noch länger geöffnet. In der Halle beginnt zu dieser Zeit bereits der Abbau, denn sie muss am Sonntag wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden.

Und dann beginnen auch schon die Planungen für das nächste Jahr. "Am Abend selbst spielen wir schon mit den ersten Ideen für den nächsten Ball. Ein bisschen verrückt sind wir schon, aber es macht eben Spaß und man muss auch ein bisschen so sein", sagt Matthias Graß und baut weiter auf für den 28. SKK-Faschingsball.

Weitere Faschingsveranstaltungen des SKK:

24.02.2019: SKK-Kinderfasching in der Peter-J.-Moll-Halle

02.03.2019: SKK-Faschingsumzug

05.03.2019: Kehraus im Angerstübla