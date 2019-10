Lichtenfels 18.10.2019

80er Jahre

Die verlockend bunte Warenwelt des Westens

Durch die Öffnung der innerdeutschen Grenze 1989 kam es zu wirtschaftlichen Veränderungen, die in der Region am Obermain bis heute deutliche Spuren hinterließen. Was hat sich durch den Mauerfall dauerhaft verändert?