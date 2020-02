"In jedem Oberbayern fließt ein Teil fränkisches Blut", sagt Thomas Petrak und lacht. Der Kreisgeschäftsführer des BRK Lichtenfels meint das natürlich nicht aus Sicht eines Ahnenforschers, er spricht ein anderes Thema an: Im Norden Bayerns wird viel Blut gespendet. Die Quote ist am höchsten in Unt...