An ihren Marktstand gibt es keine Kartoffeln, Radieschen, Rettiche oder Salate zu kaufen. An ihren Marktstand gibt es Worte für jede Gelegenheit und jeden Geldbeutel. Anja Rupprecht handelt mit Worten. Kleine Worte, süße Worte, Worte der Höflichkeit, Worte des Trostes und - ja, auch Schimpfworte. Aber keine Beleidigungen, die verkauft die Händlerin der Worte nicht an ihrem Marktstand.



Mit dem Theaterstück "Die Händlerin der Worte" gastierte das Nimmerland-Theater aus Konstanz in der Turnhalle der Dr.-Rossbach-Grundschule. Rund 250 Kinder ließen sich am Freitagvon Anja Ruprecht in zwei Vorstellungen in die Welt der Worte und Buchstaben entführen.



Lieblingsworte und "Zauberworte"

Die Händlerin der Worte hatte ihren Marktstand in der Turnhalle der Schule aufgebaut, mit allem was zum Verkauf angeboten wurde. "Es gibt ein Wort für jede Gelegenheit", erklärt die Händlerin. Im Gegensatz zu einem Supermarkt, wo es keine Worte gibt. Nicht mal einen Buchstaben, der sich hinter den Tiefkühlspinat oder den Bananen versteckt hat. Im Gegensatz dazu, ihr Marktstand, wo überall bunte Wörter herabhingen und Buchstaben in fremden Sprachen die Auslagen füllten. Ob sie ein Lieblingswort hätten, lautete die Frage der Händlerin der Worte. Essen, Spielen, Ferien, Eis, Fußball, Tanzen und Urlaub wurden genannt. Neben Lieblingsworten gibt es auch "Zauberworte", die andere Menschen dazu bringen, etwas zu tun. "Wenn höfliche Worte fehlen, dann wäre es die beste Möglichkeit, sie zu kaufen", erklärt die Worthändlerin. Sprachgewandt und mit viel Musik sensibilisierte Anja Ruprecht die Mädchen und Jungen für den Umgang mit der Sprache. Allerdings hat jemand tags zuvor eine wertvolle Schatulle aufgebrochen und alle Wörter gestohlen, die zum guten Zusammenleben unter Menschen wichtig sind.



Worte, die verletzen können, sucht man in ihrem Angebot vergebens. "Die verkaufe ich nicht", denn ein verletzendes Wort lässt sich so schnell nicht mehr aufwiegen. Die Schimpfwörter werden in einer verschlossenen Kiste verwahrt, die werden dann doch eher an die Heimwerkerväter verkauft, die am Samstagabend daheim rumwerkeln und mit dem Kopf von unten an das Spülbecken stoßen. Wenn man schon flucht, dann wenigstens kreativ, weil es die Fantasie beflügelt, rät die Händlerin den Kindern und liefert dazu auch einige Beispiele: "Mich beißt wohl ein Floh im Po", "Ich glaub', ich sehe rot" oder "vergammelte Gurke" und "verschimmeltes Brot". Auch Worte des Trostes und der Heilung hat die Händlerin im Angebot, denn Worte können auch heilen. Sowie süße Worte, wie Schokolade und Fremdwörter.



"Die Händlerin der Worte" ist eine fantasievolle und großartige Geschichte über die Bedeutung von Worten im täglichen Zusammenleben. Sie erinnert daran, wie wichtig der respektvolle Umgang ist. Wer nette Worte sagt, kriegt auch nette Worte zurück.



Am Ende der Vorstellung bittet die Händlerin der Worte ihr beim Finden der gestohlenen Wörter zu helfen, die im guten Zusammenleben unter Menschen wichtig sind. Dazu überreicht sie einem Lehrer einem Umschlag, in dem die Kinder alle entsprechenden Worte sammeln sollen. Einigen Mädchen und Jungen ist es wichtig Schauspielerin Anja Ruprecht zu danken. "Es waren sehr aufmerksame Kinder, die sehr gut mitgemacht haben", lobt Ruprecht.



