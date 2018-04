Die Geschichte von Jule und Julian

Jule feiert ihr "Einjähriges". Ihre Schwester tut das auch. Zusammen sitzen sie auf dem Ragnarök-Festival unter einem mit Luftballonherzen geschmückten Pavillon. "Love Boat", nennen sie das hier. Und tatsächlich: Hier geht die Liebe um und erst recht vor einem Jahr.

Da bekamen die Leben der beiden jungen Frauen in Lichtenfels zwei neue Wendungen. Sie heißen Julian und Thomas. Eine kuriose Story aus dem wirklich wahren Leben. "Oh, oh, meine Schüler", sagt Jule K. am Samstag. Die aus Erfurt stammende Frau ist Lehrerin im kirchlichen Dienst und was sie getan hat, bereut sie zwar nicht, aber für ganz koscher hält sie es wohl auch nicht. Das bringt sie dazu, ihren Nachnamen nicht vollständig nennen zu wollen. Denn erst kirchlicher Dienst und dann hier, auf dem großen Heiden-Heavy-Festival, bei dem sich die Musik um nordische Mythologie dreht. Und dann noch die Sache mit ihrem Ex-Freund, Nun-Freund und der Art und Weise des Gewesenen und Gekommenen.



Gemeinsame zum Festival

Also das war so: Die 25-jährige Erfurterin wollte 2017 mal was mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester unternehmen. Man wollte wieder etwas zueinanderfinden, darum fuhren die beiden Mädels erstmalig gemeinsam nach Lichtenfels zum Festival. An dieser Stelle des Gesprächs schaltet sich Julian ein. Jule und Julian, das passt. Aber dass es zu Jule und Julian gekommen ist, war so gar nicht geplant.

Julian Schild (26) ist Informatikstudent aus Dortmund und hatte einen Kumpel, der ihm vor einem Jahr am Freitag davon erzählte, zwei Mädels kennengelernt zu haben."Du, die eine wäre was für dich." Damit meinte der Kumpel Lisa, weil er an Jule selber ran wollte. "Da saßen wir zu viert, doch Lisa ging es nicht so gut. Da habe ich mich eben mit Jule unterhalten, denn Lisa ging es ja nicht so gut." Der Grund: Lisa war ziemlich betrunken. So ging Lisa zu ihrem Auto und irgendwann machte sich Jule schwesterliche Sorgen und schaute nach ihr. Sie sah ihre Schwester halb auf dem Fahrersitz liegen und schlafen. Dann wurde diese aber wach, stieg aus und übergab sich an eines Thomas' Mirgels Auto.



Theater- und Filmwissenschaft

Das ließ wohl dessen Herz höher schlagen. "Ich bin halt in jeder Situation süß", kommentiert Lisa, die in Berlin Theater- und Filmwissenschaft studiert. Jedenfalls hatte sie in Thomas einen verständnisvollen Kümmerer gefunden, der ihr nichts krumm nahm und ihr stattdessen in seinem Kofferraum einen Tee kochte.

"Das ist meine Maid", sagt der 26-jährige Thomas, Risikoprüfer bei einer Versicherung in München. Thomas in München, Lisa in Berlin, Jule in Erfurt und Julian in Dortmund. Eine solche Konstellation scheint nicht von Dauer.

Und Jule und Julian? Sie verbrachten die Nacht miteinander. Nur küssend. Aber Jule war zu diesem Zeitpunkt noch gebunden. Also hatte sie Gewissensbisse und also küsste sie nur in betrunkenem Zustand, "weil nüchtern hatte ich Gewissensbisse". Aber weil sie am Sonntag schon mit dem Auto abreisen musste, enthielt sie sich am Samstag des Alkohols. Und somit habe es an diesem Tag keine Küsse zwischen Jule und Julian gegeben.

Und nun? "Ich habe meinen damaligen Freund gleich am Montag rausgeworfen", erklärt Jule vehement. Im vergangenen Oktober ist sie mit Julian zusammengezogen. Das Paar lebt nun in Dortmund. Lichtenfels sei Dank.

Bei Lisa und Thomas war auch bald klar, dass Lichtenfels der Start für etwas Neues und Gemeinsames war. Lisa will sich in München bewerben. Doch vielleicht geht es zusammen auch in eine andere Stadt.

Der Pavillon mit den Luftballonherzen soll 2019 wieder exakt hier stehen, nahe der Außenlinie des Fußballfeldes und 20 Schritte vom Lichtmast entfernt. Heiliger Boden, wenn man so will, über und über mit rotem Herzkonfetti bestreut. Dann soll die Party zum "Zweijährigen" steigen. Sie soll die Party übertrumpfen, die hier auf neun Quadratmetern 60 Leute zum Mitmachen bewog. So laut, dass sogar die Polizei gekommen sein soll.