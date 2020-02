Der "Schwörbetze Fasching" hat an Feierlaune nichts eingebüßt

Mit einer Kooperation zwischen Schützenverein und Theatergruppe haben beide Vereine bewiesen, dass der "Schwörbetze Fasching" noch längst nicht ausgestorben ist.

Der 24. Theater-Show-Fasching hat nahtlos an die vorherigen Veranstaltungen angeknüpft und viele Gäste waren begeistert. Das Programm stand großen Faschingsveranstaltungen in nichts nach. So begann der Abend mit einer herzlichen Begrüßung durch die Vorsitzende des Theatervereins Ulla Engelmann. Mit der Installation des 5er-Rates eröffnete die sie das Programm.

"Hüttengaudi"

Aus der Feder der ehemaliger Regisseurin Gabriele Freitag stammte die "Hüttengaudi". Dabei hatten die "feschen Mädels" eine Story dabei, wie man mit einem Bauernhof heutzutage Geld verdienen kann, wenn man nur die Gäste wie Vieh behandelt. Das Zwiegespräch folgte im Anschluss, und Karin Kreusel und Christine Würstlein zeigten als "Dorfratschen", wie sich die Dorfpolitik momentan so aufstellt. Da Bürgermeister Helmut Fischer an diesem 24. Theater-Show-Fasching ausnahmsweise nicht zugegen war, versprachen die "Dorfratschen", ihn am Rosenmontag zur Brotzeit im Rathaus zu besuchen und mit ihm zu frühstücken.

Theatergruppen-Original Julius Fischer hatte einen hervorragenden Auftritt als "Opa mit Zeit". Dass er dies aus der braunen Mülltonne vorlas, war ein weiterer Höhepunkt des Programms. Zwischendurch zählte die Vorsitzende des Theatervereins auf, wie viele Dutzend Helfer dafür Sorge getragen hätten, dass es allen gefällt. Sie überreichte nahezu 70 Orden an Akteure und Helfer. Mit dem Stück "Hannes und der Bürgermeister" meldeten sich zwei Urgesteine der Schwürbitzer Bühne zurück. Herbert Sünkel als "Hannes" und Stefan Motschenbacher als "Bürgermeister" spielten Szenen eines Michelauer Rathauses auf Betriebsausflug nach, die aus dem wirklichen Leben hätten erzählen können. Dass dabei die beiden anwesenden Bürgermeisterkandidaten Rosenbauer und Spitzenberger ihr Fett wegbekamen, war selbstverständlich.

Eine Tombola mit 400 Preisen wurde zwischendurch beworben, und es gab so mach schöne Überraschung. Die seit Jahren bestehende Freundschaft zwischen der Trieber Mädchen-Tanz-Gruppe "Xpressions" und der Theatergruppe hielt auch in diesem Jahr und so begeisterten die hübschen Mädels mit einem gelungenen Tanz.

Das Programm steigerte sich, und Andrea Appel und Stefan Ehrsam begeisterten das Publikum mit einem "handgemachten" Sketch über die Beziehung in der Ehe. Da ging es auch schon mal knapp unter die Gürtellinie ... Schon war der Abend vorbei und die vielen Gäste warteten auf den Mitternachtshöhepunkt. Es war die Männertanzgruppe "Chicken Mc Betty 1390" versprochen und diese d zeigten, wofür sie wochenlang geprobt hatten. sm