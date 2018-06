Der gemeindliche Bauhof im Jahr 2040

Gemeindlicher Bauhof





Angenehmer Nachmittag



Viele nutzten in den vergangenen Tagen bereits die Gelegenheit das "Zeulner Freischießen" zu besuchen. Am Kindernachmittag hatten dann auch die Mädchen und Buben ihren ganz großen Auftritt. Dazu bot der Kinderfestzug wieder die Gelegenheit, an dem sich die Schul- und Kindergartenkinder mit ihren Lehrkräften und Erzieherinnen beteiligten. Wie schon in den Jahren davor wurden wieder interessante Themenbereiche, die sich durchaus die Erwachsenen beherzigen konnten, aufgegriffen. Am Apotheken-Platz startet der farbenfrohe Umzug, den Erster Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech (FW) und seine Marktgemeinderäte ebenso begleiteten wie Mitglieder der Schützengesellschaft von Marktzeuln . Als ein zuverlässiger Festzugteilnehmer erwies sich auch Pfarrer Wolfgang Scherbel, der am "Steuer" eines Kindergartenfahrzeuges, natürlich war dies ein Kinderwagen, zu sehen war.So zeigte sich schon der künftige Nachwuchs des gemeindlichen Bauhofes, der 2040 dann seine Tätigkeit aufnehmen wird. In die Welt der Pflanzen entführten die vielen Kinder, die unter dem Motto: "Vom Löwenzahn zur Pusteblume" dargestellt wurde. Eine riesengroße grüne Raupe zog ebenfalls die Blicke auf sich und welches Entwicklungsstadium sich bei ihnen stets vollzieht, darauf verwies die Tafel: "In jeder Raupe steckt ein Wunder". Auch in die bunte und vielfältige Arbeitswelt entführten die Kinder und stellten die unzähligen beruflichen Möglichkeiten, natürlich bereits in einer standesgemäßen "Arbeitskleidung", vor. Handwerkszeug und eine Vielzahl von Arbeitsgeräten verdeutlichten dabei die einzelnen Berufszweige. Eine andere Gruppe rückte die wichtigsten Säulen der Gesundheit in das Blickfeld und zeigten den unzähligen Zuschauern die den Festzugverlauf säumten auf, dass diese insbesondere eine gesunde Ernährung, viel Bewegung und ganz einfach ein angepasster Lebensstil sind.Mehrfach wurde dabei den Kinder und Jugendlichen Beifall gespendet, die in einem langen Zug das Freischießengelände erreichten. Hier stand ein angenehmer Nachmittag bevor und nachdem sich auch das Wetter von seiner besten Seite zeigte, musste dieser einfach gelingen. Reichlich genutzt wurde dabei auch der Vergnügungspark des Schaustellerunternehmens Weiß. Viel Anklang fand zudem die alljährliche Entscheidung der Schützengesellschaft von Marktzeuln in Anbetracht des Kindernachmittages bei den Speisen und Getränken wieder ermäßigte Preise zu gewähren.