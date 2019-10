Der Gartenbauverein Oberleiterbach ist die "grüne Eminenz des Ortes"

Eine ehemalige Trafostation wird zum Tierhotel umgestaltet, in das Insekten, Fledermäuse und Vögel einziehen. In einer Jugendaktion entstehen ein Insektenhotel und werden kleine Insektennisthilfen in Biene-Maja-Optik gefertigt. Außerdem werden im privaten und im öffentlichen Bereich Blühwiesenflächen ausgesät und gepflegt. Hinter all diesen und noch vielen weiteren ökologisch hervorragenden Projekten in Oberleiterbach steht der Gartenbauverein, und das wurde am Wochenende als beispielgebend gewürdigt: Vorsitzende Gudrun Brendel-Fischer zeichnete die Verantwortlichen des 273-Einwohner-Dorfes namens des Bezirksverbandes für Gartenbau und Landespflege am Wochenende im Gemeinschaftshaus mit dem Preis "Dorfökologie - Gartenbauvereine vorbildlich aktiv" aus.

"Der Gartenbauverein ist der Motor der Dorferneuerung und beim Wettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘. Er ist die ,grüne Eminenz‘ im Ort": Friedhelm Haun, der Kreisbachberater des Landkreises Kulmbach und Projektleiter bei der Aktion Dorfökologie, kam bei der Laudatio fast ein wenig ins Schwärmen. Kein Wunder, ging es hier doch um eines der Golddörfer Oberfrankens (2017), das im Landesentscheid Silber holte und damit einer der schönsten Orte Bayerns ist. Hier kümmert sich der Gartenbauverein um acht Streuobstflächen und initiierte, dass Oberleiterbach und der Markt Zapfendorf Teil des Biodiversitätsprojekts "Fränkisch verwurzelt" der Regierung von Oberfranken wurden. Der Spielplatz wurde nicht nur in Eigenregie der Gartler von Grund auf neu gestaltet, er erhielt auch eine Vogelschutzhecke mit heimischen Gehölzen. "Und ein Workshop führt die Möglichkeit ein, bei der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen ökologische Bewirtschaftungsrichtlinien zu verankern."

Preisgeld von 300 Euro

Aus den Händen von Gudrun Brendel-Fischer, der Vorsitzenden des Bezirksverbandes für Gartenbau und Landespflege, sowie ihrer Stellvertreterin Jeannette Simon-Tischer erhielten die Gartenfreunde eine Urkunde sowie ein Preisgeld von 300 Euro. Von den Festgästen gab es viel Applaus für die vorbildhafte Arbeit. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Die Summe, so Brendel-Fischer, sei zwar nicht hoch, dennoch komme damit wieder ein Mosaikstein der beispielhaften ehrenamtlichen Arbeit vor Ort zugute.

Schon weit vor dem Volksbegehren für mehr Insektenschutz hätten sich die Gartenbauvereine für die Belange der Natur eingesetzt. Dabei versuche man stets, ohne Chemie auszukommen. Mit Blick auf die Landwirtschaft sagte Brendel-Fischer, dass das nicht immer ganz leicht sei.

"Hier wurde Beispielhaftes geleistet", schloss sich Bambergs Landrat Johann Kalb den Lobesworten an. "Und wir wurden beim Landesentscheid extrem unfair behandelt, denn dieser Ort hatte Gold verdient! Und das holen wir uns auch noch."

Lob für die Dorfgemeinschaft

Auch Zapfendorfs Bürgermeister Volker Dittrich hob die Leistungen der Oberleiterbacher und die Verdienste des Gartenbauvereins hervor. "Wir haben in Oberleiterbach eine hervorragend aufgestellte Dorfgemeinschaft. Ohne deren ehrenamtliches Engagement würde das alles nicht funktionieren. So wird in Oberleiterbach Zukunft gemacht!"

Für Günther Denzler, den ehemaligen Bezirkstagspräsidenten und Vorsitzenden des gastgebenden Kreisverbandes Bamberg, war der Preis nur eine logische Konsequenz: "Die Oberleiterbacher stehen mit Leib und Seele hinter ihrem Dorf. Hier ist ein Haus schöner als das andere. Das ist der interne Dorfwettbewerb. Die Begeisterung der Bevölkerung ist das, was den Ort so lebens- und liebenswert macht."

Der Feierstunde vorangegangen war eine einstündige Führung durch den Ort. Das Team des Gartenbauvereins um die Vorsitzenden Harald Hümmer und Angela Hennemann zeigte den Gästen, wie "Lätterboch" dank Energiegenossenschaft, Biogasanlage und Dorfheizung bis zu 900 000 Kilowattstunden Wärme im Jahr aus nachwachsenden Rohstoffen aus unmittelbarer Umgebung produziert.