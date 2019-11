Der Ebnether Sebastian Callens will auf den Burgkunstadter Chefsessel

Es sind sein Gemeinschaftssinn, seine Liebe zur Natur und seine Leidenschaft fürs Wohnen und Bauen, die Sebastian Callens ausmachen und die ihn auch dazu bewegen, bei der Kommunalwahl 2020 als Bürgermeisterkandidat für Bündnis 90/Die Grünen in Burgkunstadt anzutreten. Die offizielle Nominierung erfolgt in zwei Wochen, doch schon heute steht fest, dass der Ebnether Diplomdesigner und Tischlermeister diese Entscheidung vor allem deshalb getroffen hat, weil er sich tief mit seiner Heimat verbunden fühlt und fest davon überzeugt ist, hier noch einiges bewegen zu können

Ob in städtebaulicher oder sozialer Hinsicht - für Sebastian Callens ist in Burgkunstadt noch "Luft nach oben" vorhanden: "Da geht noch was. Aus meiner Sicht sollten wir mehr Diskussionen zulassen und die Bürger noch intensiver teilhaben lassen." Diesen hohen Stellenwert des Gemeinschaftlichen lebt der dreifache Familienvater auch vor: Sowohl in familiärer als auch beruflicher Hinsicht war und ist es ihm stets wichtig, Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Auch in seinem Berufsleben ist er Teil eines gleichberechtigten Dreier-Teams, das 2014 ein Designbüro in Ebneth gründete, wo seitdem Raumkonzepte und deren Umsetzung für Läden, Praxen, Kitas und Privathäuser entstehen. In Belgien geboren, verbrachte er die ersten drei Lebensjahre in Westflandern und siedelte dann in die fränkische Heimat seiner Mutter um.red