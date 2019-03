Das Spielmobil in Lichtenfels sucht neue Betreuer

Für die Kinder ist es eine große Freude, wenn in den Sommerferien das Spielmobil des Landkreises in den Orten vorbeikommt. "Die Kinder strahlen immer, wenn das Spielemobil-Auto bei ihnen Station macht", sagt Nadine Rohowsky, Kreisjugendpflegerin im Landkreis Lichtenfels.

Pedalos, Stelzen, Bälle, Schwungtuch und Hüpfburg warten auf die Kleinen. Aber alleine können sie nicht damit spielen. Da braucht es schon Betreuer, die die Kinder unterstützen und für die Spielgeräte verantwortlich sind.

Auch bei Firmenfesten im Einsatz

Diese kommen vom Kreisjugendring und engagieren sich ehrenamtlich in der Kommunalen Jugendarbeit. "Pro Buchung des Spielmobils benötigen wir zwei bis drei Betreuer", erklärt Nadine Rohowsky. Und da das Spielmobil auch bei Vereinsfesten oder für Firmenfeiern über die gesamten Sommermonat gebucht werden kann, werden nun neue Betreuer gesucht.

"Wir haben zwischen April und Oktober über 110 Einsätze. Manche finden auch parallel statt, so dass wir einige Betreuer benötigen", sagt Nadine Rohowsky.

Spielmobil-Betreuer sollten nach Ansicht von Nadine Rohowsky Spaß an der Arbeit mit Kindern haben sowie aufgeschlossen, freundlich, verantwortungsbewusst und zuverlässig sein.

Auch die Teamfähigfähigkeit spiele eine Rolle. Als Spielmobil-Betreuer sei man nie alleine unterwegs. Zwei bis drei Betreuer gebe es pro Buchung vor Ort.

"Ab 16 Jahren kann man bei uns mitmachen. Nach oben hin gibt es keine Grenze, da heißen wir jeden willkommen", sagt Nadine Rohowsky.

Schulung vorab nötig

Nötig ist dafür vorab eine Spielmobilschulung, die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und ein Erste-Hilfe-Kurs. Letzterer darf nicht älter als zwei Jahre sein und ist auch für den Führerschein gültig. Unterstützung gibt es hier vom Landratsamt.

"Wir führen einen gesonderten Erste-Hilfe-Kurs für die Spielmobilschulung durch. Die Kosten trägt das Landratsamt", erklärt Nadine Rohowsky. Am 31. März findet der Kurs statt.

Die Spielmobilschulung findet am 12. April nachmittags und 13. April statt. Bei dieser Schulung gehe es sowohl um rechtliche Themen , wie die Betreuer sich in unterschiedlichen Situationen verhalten müssen und welche Aufgaben sie haben - aber auch der Spaß solle dabei nicht zu kurz kommen. "Wir bemalen die Spielmobil-Arbeitsshirts und testen alle Spielgeräte, damit auch die Betreuer wissen wie sie funktionieren", beschreibt Nadine Rohowsky den Ablauf. Auch Kinderschminken und Gipsen wird geübt, denn das ist ebenfalls Teil des Spielmobils.

Nach dieser Schulung kann es dann direkt los gehen in die Arbeit mit dem Spielmobil. Wie oft man dann im Einsatz ist, das kann jeder selbst entscheiden. "Wir verteilen eine Terminliste und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, wie oft er dabei sein kann", sagt Nadine Rohowsky. In der Regel dauert ein Einsatz drei Stunden. Pro Stunde erhält jeder Betreuer eine Aufwandsentschädigung von acht Euro.

Die Arbeit mit Kindern helfe bei der persönlichen Entwicklung. Man könne viel daraus mitnehmen und auch von den anderen Betreuern einiges lernen, denn die Neulinge seien nie ohne erfahrene Betreuer unterwegs, versichert Nadine Rohowsky. "So trägt man auch nie die Verantwortung zu 100 Prozent, sondern kann sich immer absprechen und gegenseitig helfen."

Für die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder einen Job sei es oftmals gerne gesehen, wenn man in einem Ehrenamt tätig oder gewesen ist.

40 Betreuer sind pro Saison ungefähr für das Spielmobil im Einsatz und leiten die Kinder an, die in der Regel zwischen drei und zehn Jahre alt sind. Man helfe den kleineren beim Ausschneiden von Bastelgut und überwache die Hüpfburg mit den größeren Kindern. Das Wichtigste ist für Nadine Rohowsky allerdings: "Der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Nicht für die Kinder, aber auch nicht für die Betreuer."

Spielmobil-Schulung:

Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreis Lichtenfels veranstaltet am 12. und 13. April eine Spielmobil-Schulung. In der Schulung sollen die Aufgaben der Betreuer erklärt und die Spielgeräte ausprobiert werden. Bereits am 31. März findet der Erste-Hilfe-Kurs statt.

Anmeldungen sind bis 3. April möglich. Die Anmeldebögen liegen im Landratsamt und im Kreisjugendring aus oder sind online abrufbar.

Weitere Informationen sind zudem bei Kreisjugendpflegerin Nadine Rohowsky erhältlich.